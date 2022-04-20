「時緊時鬆破時鐘」下聯怎對？他神回...網全大讚：高手在民間

▲網友以諧音暗諷陳時中。（圖／翻攝指揮中心直播）



實習記者蘇敏禎／綜合報導

指揮中心今（20）日公布新增2386例本土個案，再創本土確診數新紀錄。連連破千例引發民眾恐慌，就有網友以「時緊時鬆破時鐘」諷刺陳時中的防疫政策，並徵求下聯。對於原PO以諧音借義，許多網友大讚「太神啦！」

一名網友在PTT以「"時緊時鬆破時鐘"，下聯怎對?」為題發文，表示他朋友家中有個落地老爺鐘，是需要上發條的，每天下午2點會報時，但常常不準，後來維修人員來看就說這發條時緊時鬆，難怪會不準，還說這老舊破時鐘該換了。

這時他的朋友詩興大發，隨口說道「時緊時鬆破時鐘」，要他對出下聯，但他自認才疏學淺，因此詢問鄉民有無「時緊時鬆破時鐘」下聯要怎對才工整的八卦?

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▲網友發文、回應。（圖／翻攝自PTT）



有網友回應，「時緊時鬆破時鐘，自組硬辮無人懂。超前布鼠無成效，腰功蟹澤党作風。」以「辮」作為「辯」的諧音；以「布鼠」作為「部署」諧音；「腰功蟹澤」則是「邀功卸責」的諧音；而「党」則是指「黨」的意思，諷刺陳時中與民進黨意味十足。

該網友的回應獲得大批網友迴響，紛紛留言，「好詩好詩」、「太神啦！」、「笑死 真才子。」、「語文造詣好好～」、「時緊時鬆破時鐘 清零共存兩頭空。」、「酷酷的諧音梗」、「請民眾自主應變～」、「高手在民間」、「我上路打塔顯現一身虎膽」。