美CDC研究：兒童「沒打疫苗」染疫住院率高2倍　20％住進加護病房

▲美國開放5-11歲兒童接種輝瑞BNT疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新研究顯示，在Omicron病毒大流行期間，有近90％確診住院的5至11歲兒童未接種任何疫苗，住院率幾乎是已打疫苗兒童的兩倍，其中還有約20％的病童住進加護病房。

根據《路透社》報導，CDC公布一項針對美國14州約400名住院兒童做的研究顯示，在去年12月中旬至今年2月底間，每10萬名未接種疫苗兒童中，有19.1人因確診住院；相較之下已接種疫苗的僅有9.2人。

研究指出，在Omicron病毒流行期間，因確診住院的397名兒童中，有87％的兒童未接種任何疫苗，其中有三分之一沒有任何其他疾病，並有19％住進加護病房。未接種疫苗的兒童住院天數平均為3天，已接種病童則縮至2天。

美國在去年10月批准5至11歲兒童施打輝瑞BNT疫苗，最新數據顯示，目前僅有28％的兒童接種疫苗，人數約在800萬。CDC也指出，Omicron病毒所導致的兒童住院率，比Delta病毒還要高。

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