台灣被冠「血汗海鮮」惡名！　民團轟漁業人權計畫無法打擊非法

▲民團喊話政院快公布「漁業與人權行動計畫」。（圖／台灣動物社會研究會提供，下同）



記者許展溢／台北報導

台灣動物社會研究會、環境正義基金會、環境法律人協會、黑潮海洋文教基金會今（20）日發出聯合聲明，要求行政院趕快公布「漁業與人權行動計畫」 宣示洗刷血汗海鮮惡名決心，並指出此計畫有2大不足，提8訴求籲採納，徹底執行以維護海洋資源永續。

民團直指該計畫第一不足的是漁業人權行動計畫未能與打擊非法、未通報、未受管理(IUU)漁業措施扣連，和台灣漁業監管應建立並完備海產供應鏈之資訊公開及透明制度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣動物社會研究會執行長朱增宏表示，漁業署自去年起多次邀集公民團體、產業及相關學者共同討論「漁業與人權行動計畫」，研擬包括加強漁業監管及提升人權標準等7大方向，但由於漁工人權的剝奪與海洋環境資源的不當掠奪，有著密切關聯，因此民團要求行政院應將漁業監管資訊完備、周延與公開，亦即漁獲從海上捕撈、轉載、港口卸魚、陸地加工，最後運送到消費者手中的過程能建立完整溯源、透明機制，才能避免讓傷害漁工人權與非法、未通報、未受管理的非法漁獲進入市場，導致消費者在不知情的情況下買到非法或血汗海鮮。

▲民團要求建立資訊分級透明公開制度。



環境正義基金會東亞經理邱劭琪指出，除人權剝削，IUU的漁業捕撈行為是對於漁業資源永續與海洋生態系最大的威脅之一，據統計，IUU捕撈的漁獲量估計約占世界總漁獲量的13-31%，每年因IUU漁業行為造成的經濟損失至少有235億美元，杜絕IUU之措施必需包含改善整體漁業的管理，其核心在於實現整個海產供應鏈的透明化，並改善不透明的環境。

民團提到，被視為我國對國際社會宣示重視外籍漁工人權的「國家人權行動計畫之一：漁業與人權行動計畫」，在台灣及國際媒體多次揭發台灣漁船主虐待外籍漁工、涉及非法捕魚，屢遭國際輿論指責下，漁業署歷經多次與產業、民間團體溝通，據了解已完成草案並送行政院待核中。

民團最後提出完備漁業監管資訊，建立資訊分級透明公開制度，並落實第三方勾稽與查核、漁船海上作業時間除最長10個月規定外，並應限制海上轉載次數，針對IUU或人權高風險漁船，10月限期回港應指定回台，或到設有我國檢查員之港口，接受卸魚及勞動檢查等8訴求。