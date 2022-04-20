　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣被冠「血汗海鮮」惡名！　民團轟漁業人權計畫無法打擊非法

▲▼台灣被冠「血汗海鮮」惡名！　民團喊話政院公布「漁業與人權行動計畫」。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲民團喊話政院快公布「漁業與人權行動計畫」。（圖／台灣動物社會研究會提供，下同）

記者許展溢／台北報導

台灣動物社會研究會、環境正義基金會、環境法律人協會、黑潮海洋文教基金會今（20）日發出聯合聲明，要求行政院趕快公布「漁業與人權行動計畫」 宣示洗刷血汗海鮮惡名決心，並指出此計畫有2大不足，提8訴求籲採納，徹底執行以維護海洋資源永續。

民團直指該計畫第一不足的是漁業人權行動計畫未能與打擊非法、未通報、未受管理(IUU)漁業措施扣連，和台灣漁業監管應建立並完備海產供應鏈之資訊公開及透明制度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣動物社會研究會執行長朱增宏表示，漁業署自去年起多次邀集公民團體、產業及相關學者共同討論「漁業與人權行動計畫」，研擬包括加強漁業監管及提升人權標準等7大方向，但由於漁工人權的剝奪與海洋環境資源的不當掠奪，有著密切關聯，因此民團要求行政院應將漁業監管資訊完備、周延與公開，亦即漁獲從海上捕撈、轉載、港口卸魚、陸地加工，最後運送到消費者手中的過程能建立完整溯源、透明機制，才能避免讓傷害漁工人權與非法、未通報、未受管理的非法漁獲進入市場，導致消費者在不知情的情況下買到非法或血汗海鮮。

▲▼台灣被冠「血汗海鮮」惡名！　民團喊話政院公布「漁業與人權行動計畫」。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲民團要求建立資訊分級透明公開制度。

環境正義基金會東亞經理邱劭琪指出，除人權剝削，IUU的漁業捕撈行為是對於漁業資源永續與海洋生態系最大的威脅之一，據統計，IUU捕撈的漁獲量估計約占世界總漁獲量的13-31%，每年因IUU漁業行為造成的經濟損失至少有235億美元，杜絕IUU之措施必需包含改善整體漁業的管理，其核心在於實現整個海產供應鏈的透明化，並改善不透明的環境。

民團提到，被視為我國對國際社會宣示重視外籍漁工人權的「國家人權行動計畫之一：漁業與人權行動計畫」，在台灣及國際媒體多次揭發台灣漁船主虐待外籍漁工、涉及非法捕魚，屢遭國際輿論指責下，漁業署歷經多次與產業、民間團體溝通，據了解已完成草案並送行政院待核中。

民團最後提出完備漁業監管資訊，建立資訊分級透明公開制度，並落實第三方勾稽與查核、漁船海上作業時間除最長10個月規定外，並應限制海上轉載次數，針對IUU或人權高風險漁船，10月限期回港應指定回台，或到設有我國檢查員之港口，接受卸魚及勞動檢查等8訴求。

►這咖「德國製鐵鍋」讓你一秒變神廚！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
男童出生自帶2陰莖　醫聽1句話果斷「把大的切掉」
輝瑞兒童疫苗「快能簽約」？　網挖1年半前頭條打臉
阿妹演唱會「累計68確診」！　染疫工作人員連5天在小巨蛋
找小王開發「愛的體位」！人妻發抖喊：頂到了
兒童疫苗哪牌最好？　台大醫選「這支」：不良反應機率低
傳本土破2300！陳時中突告假立院　立委爆：今確診蠻多的
麻衣認曾「母子確診」！　突面臨單親隔離生活
台演藝圈破13人確診！　《一家團圓》女主女配全中
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南市超前部署　黃偉哲：居家照護等三重點同時推動

避免2歲童憾事！兒童染疫送醫指引今討論　醫學會提6+6症狀評估

快訊／台中新光國小+1！曾與班級學生「直接接觸」　該班緊急停課

看阿妹演唱會「累計68人確診」！工作人員也染疫　連5天在小巨蛋

輝瑞兒童疫苗「快能簽約了」？PTT秒挖1年半前報紙頭條狠打臉

台灣被冠「血汗海鮮」惡名！　民團轟漁業人權計畫無法打擊非法

老師確診仍要上課引發不滿　教長：安排代理或合作教師因應

居隔每天補助1千元！申請6大QA一次看懂　照顧者也能領

傳本土飆破2300例！陳時中突告假立院　立委爆「今天確診案例蠻多的」

兒童沒打疫苗染Omicron「住院率高2倍」　醫鼓勵接種：現有的先打

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

和老公差30歲遭酸「為了錢」　妻霸氣回：女人價值自己創造

李燕「打三劑疫苗」仍確診！親曝身體狀況　粿粿老公范姜彥豐確診...她懷孕急做PCR

戲精柴想吃零食到廁所假蹲　媽被騙傻眼：妳根本沒尿！

重機男時速142噴1萬2千元！　他實測質疑「區間測速出包」

台南市超前部署　黃偉哲：居家照護等三重點同時推動

避免2歲童憾事！兒童染疫送醫指引今討論　醫學會提6+6症狀評估

快訊／台中新光國小+1！曾與班級學生「直接接觸」　該班緊急停課

看阿妹演唱會「累計68人確診」！工作人員也染疫　連5天在小巨蛋

輝瑞兒童疫苗「快能簽約了」？PTT秒挖1年半前報紙頭條狠打臉

台灣被冠「血汗海鮮」惡名！　民團轟漁業人權計畫無法打擊非法

老師確診仍要上課引發不滿　教長：安排代理或合作教師因應

居隔每天補助1千元！申請6大QA一次看懂　照顧者也能領

傳本土飆破2300例！陳時中突告假立院　立委爆「今天確診案例蠻多的」

兒童沒打疫苗染Omicron「住院率高2倍」　醫鼓勵接種：現有的先打

台南巴士旅行新玩法！泡泥漿溫泉、走老街　和小鹿躺草地曬日光浴

夏日新飲　Red Bull火龍果風味超清爽　金色三麥紅葡萄醉人馨香

林心如再爆《華燈》驚喜大彩蛋！　等6年才曝光：他是雨儂心裡的男人

台南市超前部署　黃偉哲：居家照護等三重點同時推動

巨人韋伯投不滿4局吞敗　連續24場先發不敗紀錄中止

全聯首推母親節福袋！頭獎155萬Mini cooper　鑽石、金塊獎項曝光

史上最大變革《菸害防制法》　學者警示：黑市、水貨交易恐加劇

亞洲選球王！鈴木誠也上壘率全聯盟第一　大谷中斷連8戰敲安

2022桃園市議員選戰　國民黨八德區初選民調張碩芬、楊朝偉出線

脫口罩掀起美國之亂　佛州法院槓上CDC推翻禁令！白宮將提上訴

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

生活熱門新聞

連5天破千！專家點名3類人別玩了　估120天達共存

「陳時中大失職！」　他見一件事心寒了

「算命師說他以後是殺人犯」　媽揪友揍3歲兒

本土飆1626！他驚問「餐廳為何不隔板？」　全場酸爆

威力彩連18槓！明飆8.8億　4星座、4生肖中了就耍廢

家中快備這些東西　醫揭1喜1憂：恐怖的可能還沒來

傳本土破2300例！陳時中突告假立院

快訊／傳今日確診破2千例　指揮中心14:00說明

5種職業的男人不能嫁？女律師曝共通點

醫示警：小孩有症狀「家中2種人」千萬別接近

錯失黃金救援2小時！2歲男童病逝卡在這一關

住集中檢疫所「被迫2人1室」！開門見陌生男超崩潰

居隔每天補助1千元！「7大資格、申請方式」一次看

指揮中心公布「2歲童條款」　開放「緊急就醫」可自行步行或開車

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

孫瑩瑩熱戀保時捷嫩男！一上車就超猴急

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

團購球鞋被爆是假貨…破百名網紅道歉　廠商發聲明了！

連5天破千！專家點名3類人別玩了　估120天達共存

破百名網紅「開團購賣假球鞋」集體道歉！受害者分2派怒了

李燕確診直播「聲音沙啞」　無奈嘆：真的沒想到！

誤報「新北市遭共軍導彈擊中」　華視道歉

YT頻道挑戰「沙拉油環島一圈」！

「陳時中大失職！」　他見一件事心寒了

快訊／38歲宣宣試管懷孕成功！

「算命師說他以後是殺人犯」　媽揪友揍3歲兒

本土飆1626！他驚問「餐廳為何不隔板？」　全場酸爆

快訊／《棒棒堂》威廉和主播女友登記結婚！

威力彩連18槓！明飆8.8億　4星座、4生肖中了就耍廢

蔡瑞雪「鼻塞喉嚨痛」快篩陽性！嚇哭步行半小時就醫

更多

最夯影音

更多
警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？
李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面