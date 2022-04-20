馬力波「136年歷史」造船廠被轟爛　慘況曝光！烏軍仍死守鋼鐵廠

▲ 馬力波市議會公布造船廠被轟後的畫面。（圖／馬力波市議會）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭南部戰略港市馬力波（Mariupol）的亞速造船廠（Azov Shipyard）擁有136年歷史，部分廠區在俄軍轟炸下被毀，市議會公布最新畫面，可見大門嚴重受損。而死守馬力波的烏軍目前退進亞速鋼鐵廠（Azovstal），仍不願向圍城的俄軍投降。

馬力波市議會19日透過Telegram釋出一段9秒畫面，可見拍攝者駕車經過亞速造船廠，右方是廠區入口標示及大門，遭俄軍轟炸後已經一片狼藉，到處可見建築殘骸，前方還停放一輛汽車及一輛堆高機，似乎是為阻止他人進入。大門左方還有一棟較小的建築，已被俄軍轟爛，一旁柵欄前方則有俗稱「捷克刺蝟」（Czech hedgehog）的反坦克拒馬。CNN已經證實這段影片的真實性。

馬力波市議會發文指出，成立於1886年的亞速造船廠是馬力波歷史最悠久的企業，卻在2022年被毀。該市指控，俄羅斯不需要這座城市和人民，「他們只對領土和克里米亞走廊有興趣」，這條路卻建立在數以萬計的烏克蘭人屍骨之上。

另一方面，圍困馬力波的俄軍多次向死守亞速鋼鐵廠的烏軍招降，但烏軍並未理會。俄軍已經祭出最後通牒，烏軍若想毫髮無傷地離開，必須在莫斯科時間20日下午2時（烏克蘭下午1時，台灣晚間7時）前投降。

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