　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

斯里蘭卡示威「警察開槍」釀1死　民生經濟崩潰！每日停電13小時

▲▼斯里蘭卡示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯里蘭卡近幾周爆發大規模示威活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

斯里蘭卡外匯儲蓄跌至歷史新低，嚴重衝擊民生需求，近幾周爆發大規模示威活動，而群眾19日在占領一處鐵軌時，警察試圖發射催淚彈逼退，最後更朝著情緒激動的民眾開槍，導致1人死亡、2人重傷及11人輕傷。

這是斯里蘭卡近幾周爆發大規模抗議以來，首起警察開槍造成的第一起死亡事件。由於斯里蘭卡外匯儲備已跌至歷史低點，政府沒錢進口石油和燃料，導致價格大漲，民眾也持續面臨食品和藥品短缺，加上嚴重通貨膨脹還有每天停電超過13小時，民怨已累積到極點。

▲▼斯里蘭卡示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘭布卡納鎮民眾舉辦哀悼活動。（圖／達志影像／美聯社）

根據《衛報》報導，斯里蘭卡示威群眾19日在距離可倫坡（Colombo）約60英里的蘭布卡納鎮（Rambukkana）上，封鎖一條鐵路長達8多小時，並開來一輛油罐車擋住通道，拒絕警方驅離。最終警察朝群眾發射催淚彈，雙方衝突越演越烈，結果警方竟朝群眾開槍，高級官員直接對著全副武裝的防爆人員高喊，「開火！開火！把他們全部趕出去。」

最終這場衝突導致13人因槍傷送醫，其中1人死亡、2人重傷。當地政府也隨即在19日晚間宣布實施宵禁，斯里蘭卡人權委員會（Sri Lanka Human Rights Commissio）表示，他們已成立調查小組，準備對這起事件進行醫調查。

►斯里蘭卡股市暫停交易5天！債務危機炸開　向IMF談判求援
►恐比新冠更致命！斯里蘭卡驚爆大危機　醫警告：救命藥快用完
►這國財長「上任1天」火速請辭！物價狂飆又停電　瀕臨經濟崩潰

►這咖「德國製鐵鍋」讓你一秒變神廚！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
南韓解封　小學生確診發燒「陳屍家中」
台南+23！阿妹演唱會再+4確診　21處足跡曝
月底恐破萬例！　她列「9大囤糧備貨清單」引熱議
快訊／桃園4張滿滿足跡　多家KTV、金沙酒店、大潤發
陳時中坦言月底恐單日破萬　柯文哲說「不奇怪」：韓國1天62萬
獨／北市拉麵店廚師「確診未隔離」還去上班！　員工怕爆
快訊／本土+2386「分佈21縣市」　新北822例最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

小學生發高燒「隔天陳屍家中」　死後確診新冠！成大邱首例

木衛二再發現水源新證據　科學家興奮：可能蘊含生命

俄軍殘殺自家傷兵！開坦克「狠狠輾過」影片曝　同袍悽慘躺地

斯里蘭卡示威「警察開槍」釀1死　民生經濟崩潰！每日停電13小時

人妻遭15村民集體虐打！　丈夫懷疑被綠強迫「再婚小王」畫面瘋傳

母女別離43年才相逢！她5歲搭錯車「被領養到瑞典」　靠跨國DNA認親

自己人都不想打仗！90%俄人反對侵烏　俄富豪喊話：給普丁台階撤軍

18歲嫩妹詭失蹤　最後身影超毛！獨站「死亡公路」凝視遠方

親俄名嘴：英國準備用核武攻打俄羅斯　想要俄人從地球上消失

俄終極手段？IMF警告：普丁被逼急恐使出「這招」反制裁

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

和老公差30歲遭酸「為了錢」　妻霸氣回：女人價值自己創造

重機男時速142噴1萬2千元！　他實測質疑「區間測速出包」

李燕「打三劑疫苗」仍確診！親曝身體狀況　粿粿老公范姜彥豐確診...她懷孕急做PCR

戲精柴想吃零食到廁所假蹲　媽被騙傻眼：妳根本沒尿！

小學生發高燒「隔天陳屍家中」　死後確診新冠！成大邱首例

木衛二再發現水源新證據　科學家興奮：可能蘊含生命

俄軍殘殺自家傷兵！開坦克「狠狠輾過」影片曝　同袍悽慘躺地

斯里蘭卡示威「警察開槍」釀1死　民生經濟崩潰！每日停電13小時

人妻遭15村民集體虐打！　丈夫懷疑被綠強迫「再婚小王」畫面瘋傳

母女別離43年才相逢！她5歲搭錯車「被領養到瑞典」　靠跨國DNA認親

自己人都不想打仗！90%俄人反對侵烏　俄富豪喊話：給普丁台階撤軍

18歲嫩妹詭失蹤　最後身影超毛！獨站「死亡公路」凝視遠方

親俄名嘴：英國準備用核武攻打俄羅斯　想要俄人從地球上消失

俄終極手段？IMF警告：普丁被逼急恐使出「這招」反制裁

謝欣穎少女心噴發看上3750萬心形黃鑽　甩酷妹形象

快訊／政府快篩試劑已買1億劑　蔡英文：價格控制於100元

日月光攜宏璟建設合建中壢廠第二園區廠房　預計2024 Q3完工

2兄弟咖啡店前抽菸　陌生男拿傘+美工刀攻擊！弟弟下顎濺血

家暴男星遭連2任前女友控軟禁！　「改當外送員」帥臉崩壞近況曝光

九天玄女唯一指定姊妹！阿翰親解「廖麗芳」角色由來：很瘋狂

33檔ETF今上演除息大秀！　僅3檔盤中、收盤填息　

日本料理、羊肉爐續攤！跨中彰投3縣市　41支獅子會聯誼釀8確診　

解封出國先看荷包！一表看國人旅遊常換10大外幣　不止日圓划算

那對夫妻買新房「勸單身者暫時別去」！　原因曝：我家這面牆有點閃

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

國際熱門新聞

男童自帶2陰莖　醫聽1句話果斷切掉大的

86國陰莖長度「台灣鵰」倒數第二！　數字曝光

火星拍到外星人腳印？超清晰照片曝

烏兵中彈卻沒受傷！　2神器擋子彈救命影片曝

10歲女玩大冒險　遭4同學集體性侵

烏克蘭坦克「射穿大樓」命中俄國軍車

4男輪姦孟加拉巨蜥！手機搜出人獸性愛片

擋下俄軍子彈「防彈神機」型號曝光

莫德納Beta雙價疫苗抗Omicron　優於原疫苗追加劑

男把裸女綁方向盤上　直播殺人15分鐘

金正恩阿公生日慶　女大生慘被性騷撕破衣

烏曝俄軍通話！下令夷平鋼鐵廠　對馬力波投3噸炸彈

川普勸1句話！澤倫斯基傻眼滿臉問號

科技股領漲美股！道瓊收紅近500點

更多熱門

相關新聞

斯里蘭卡債務危機炸　股市暫停交易5天

斯里蘭卡債務危機炸　股市暫停交易5天

斯里蘭卡深陷經濟危機，糧食、藥物等基本物資即將用罄，政府除了宣布暫停償還外債以外，更緊急宣布關閉股市交易5天，財政部18日將在與國際貨幣基金組織（IMF）進行會談，並向其他借貸機構尋求約40億美元的貸款，幫助支付食品與燃料進口、防止債務違約。

恐比新冠致命　這國爆危機「救命藥快用完」

恐比新冠致命　這國爆危機「救命藥快用完」

這國財長上任1天請辭　物價狂飆又停電

這國財長上任1天請辭　物價狂飆又停電

斯里蘭卡經濟瀕臨崩潰！「一天限電13小時」 26位部長集體辭職

斯里蘭卡經濟瀕臨崩潰！「一天限電13小時」 26位部長集體辭職

經濟惡化爆民憤示威　斯里蘭卡所有部長辭職

經濟惡化爆民憤示威　斯里蘭卡所有部長辭職

關鍵字：

斯里蘭卡

讀者迴響

熱門新聞

「陳時中大失職！」　他見一件事心寒了

快訊／今日本土狂燒2386例　另增95境外

男童自帶2陰莖　醫聽1句話果斷切掉大的

孫瑩瑩熱戀保時捷嫩男！一上車就超猴急

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

本土+2386「分佈21縣市」！新北822例最多

連5天破千！專家點名3類人別玩了　估120天達共存

團購球鞋被爆是假貨…破百名網紅道歉　廠商發聲明了！

台鐵勞動節　退票免手續費

誤報「新北市遭共軍導彈擊中」　華視道歉

YT頻道挑戰「沙拉油環島一圈」！

孫協志爆求婚小10歲女友夏宇童！

破百名網紅「開團購賣假球鞋」集體道歉！受害者分2派怒了

「算命師說他以後是殺人犯」　媽揪友揍3歲兒

快訊／放棄清零！柯文哲宣布：北市今起「不公布足跡、細胞簡訊」

更多

最夯影音

更多
警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？
李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面