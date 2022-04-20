斯里蘭卡示威「警察開槍」釀1死　民生經濟崩潰！每日停電13小時

▲斯里蘭卡近幾周爆發大規模示威活動。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

斯里蘭卡外匯儲蓄跌至歷史新低，嚴重衝擊民生需求，近幾周爆發大規模示威活動，而群眾19日在占領一處鐵軌時，警察試圖發射催淚彈逼退，最後更朝著情緒激動的民眾開槍，導致1人死亡、2人重傷及11人輕傷。

Sri Lanka: One dead and 10 injured after police open fire at protesters in Rambukkana pic.twitter.com/TlMhG54FQQ — Sky News (@SkyNews) April 19, 2022

這是斯里蘭卡近幾周爆發大規模抗議以來，首起警察開槍造成的第一起死亡事件。由於斯里蘭卡外匯儲備已跌至歷史低點，政府沒錢進口石油和燃料，導致價格大漲，民眾也持續面臨食品和藥品短缺，加上嚴重通貨膨脹還有每天停電超過13小時，民怨已累積到極點。

▲蘭布卡納鎮民眾舉辦哀悼活動。（圖／達志影像／美聯社）



根據《衛報》報導，斯里蘭卡示威群眾19日在距離可倫坡（Colombo）約60英里的蘭布卡納鎮（Rambukkana）上，封鎖一條鐵路長達8多小時，並開來一輛油罐車擋住通道，拒絕警方驅離。最終警察朝群眾發射催淚彈，雙方衝突越演越烈，結果警方竟朝群眾開槍，高級官員直接對著全副武裝的防爆人員高喊，「開火！開火！把他們全部趕出去。」

最終這場衝突導致13人因槍傷送醫，其中1人死亡、2人重傷。當地政府也隨即在19日晚間宣布實施宵禁，斯里蘭卡人權委員會（Sri Lanka Human Rights Commissio）表示，他們已成立調查小組，準備對這起事件進行醫調查。

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