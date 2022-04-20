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兒童沒打疫苗染Omicron「住院率高2倍」　醫鼓勵接種：現有的先打

▲▼新北五股工商展覽館超大型疫苗接種站今開放施打莫德納疫苗，上午場超過兩千名民眾接種疫苗，下午場也有近兩千名民眾接種。（圖／記者湯興漢攝）

▲指揮中心開放6至11歲兒童施打半劑莫德納。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心開放6至11歲兒童施打半劑莫德納，引發家長反彈，不少人擔心副作用難以承受。林口長庚兒童感染科醫師謝育嘉受訪時表示，打疫苗是一種風險；不打疫苗暴露在確診數越來越多的社區中，也是另一種風險。美國研究指出，沒打疫苗感染Omicron的5-11歲孩童，住院率是打過疫苗的2倍以上，鼓勵家長在評估風險後讓孩童接種，「現在有什麼就先打」，及早增加保護力。

Omicron疫情席捲全台，上週起每日感染人數破千人，兒童感染人數逐漸增加。林口長庚醫院今（20）日發布新聞稿，以其他國家嚴重的疫情為借鏡，支持兒童施打疫苗。

新聞稿指出，兒童罹患新冠肺炎的症狀，一般較成人來得輕微。大部分兒童的臨床表現以輕症為主，症狀與一般感冒病毒感染無異，包括發燒1-2天、頭痛、喉嚨痛、鼻塞、流鼻水、嘔吐、腹瀉等，但仍有部分兒童會併發腦炎、腦病變、心肌炎、肺炎、呼吸衰竭或兒童多系統發炎症候群，少數兒童會死亡。

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▲▼美國研究顯示：兒童沒打疫苗染Omicron「住院率高2倍」。（圖／長庚醫院提供）

▲美國研究顯示：兒童沒打疫苗染Omicron「住院率高2倍」。（圖／長庚醫院提供）

謝育嘉受訪時表示，世界各國包含美國、加拿大、歐盟、日本、香港、韓國陸續於去年底、今年初核准5至11歲兒童接種新冠疫苗，具有高風險如肥胖、慢性肺病、先天性心臟病以及患有神經系統疾病或癲癇症的兒童或家中有免疫缺損的兒童更要優先考慮接種。

她提到，多數國家使用的BNT兒童疫苗，劑量單劑10 µg為成人的1/3，兩劑間隔3周。兒童接種兩劑BNT疫苗，對有症狀新冠肺炎感染的保護力有90.7%，副作用也較輕微，心肌炎、心包膜炎發生率也較青少年低，是5至11歲兒童安全有效的選擇。

▲▼輝瑞,兒童疫苗, Pfizer。（圖／路透社）

▲BNT/輝瑞生產的兒童疫苗我國仍在積極洽購中。（圖／路透社）

不過，我國採買BNT兒童疫苗尚無著落，目前只有莫德納可供兒童接種。對於家長擔心的發燒、疼痛等副作用，謝育嘉表示，「莫德納疫苗是 6-11 歲兒童的替代選擇。」由於其劑量單劑50μg為成人1/2，初步數據顯示會引發很高的抗體反應，但大多是輕度至短暫的，也可用藥物緩解症狀。若家長擔心用藥問題，屆時可帶孩童到小兒門診或醫院施打，由醫師幫忙做接種後衛教評估。

最後，謝育嘉表示，所有的人均可能感染新冠病毒，儘管成人更危險，但也有兒童感染後出現的重病和死亡案例。美國研究指出，5-11歲沒打疫苗的小孩感染Omicron，住院率是打過疫苗的二倍以上，大量兒童病患的出現也可能會癱瘓醫療系統。從疫苗的效果與不良反應之間來思考，建議家長應該讓5至17歲的兒童接種新冠疫苗，保護孩童與家人。

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