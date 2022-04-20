脫口罩掀起美國之亂　佛州法院槓上CDC推翻禁令！白宮將提上訴

▲美國要求在大眾運輸上戴口罩的公共衛生政策遭到地方法院推翻。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國內部又出現新的分歧。華盛頓、亞特蘭大、堪薩斯城等多個城市於19日取消在大眾運輸戴口罩的規定，不過，包含紐約、芝加哥與洛杉機等地則維持這項規定。佛州法院一項裁決推翻了CDC要求民眾在飛機、地鐵等大眾交通工具上戴口罩的規定，而拜登政府決定對此提出上訴。

根據《紐約時報》報導，拜登政府19日宣布，將對佛州一名法官的裁決提出上訴，該項裁決推翻了美國疾病預防控制中心（CDC）要求民眾在飛機、火車、公車與其他大眾交通運輸上戴口罩的規定。口罩禁令明定實施至5月3日，若CDC認為有必要即可延長措施，且適用範圍包含機場、火車站與Uber等一般叫車服務。

▲美國總統拜登因口罩問題陷入兩難。（圖／路透）

在佛州司法裁決廢除CDC規定後，白宮內部反覆討論了1天，因為拜登政府身陷兩難處境。喬治城大學公衛專家戈斯汀（Lawrence O. Gostin）分析，美國官員面臨著兩個可怕選擇，一個是冒著風險提出上訴，但若此法案最後上生至最高法院，並作出不利政府的判決，CDC的權力可能將被永遠剝奪。然而，若就這樣讓裁決成立，未來CDC在做出防疫建議時，就會變得綁手綁腳，害怕又遭推翻。

佛州裁決出爐後的24小時內，由於這些雜亂無章的消息，造成美國國內一陣混亂。總統拜登19日受訪時還表示，美國人應該自己決定是否要在大眾運輸工具上戴口罩，這形同削弱了他的政府敦促民眾戴口罩的力度，他選擇不在政治與科學之間選邊站。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）則說，取消口罩令等公衛決策應該由CDC專家做決定，而不是法院。

就連政府部門之間都發生意見分歧，美國運輸安全管理局（TSA）早在18日就公告將停止執行CDC的口罩禁令，隨後包含聯合航空、達美航空在內的幾家航空業者與許多機場都向乘客宣布無須再戴口罩，許多旅客是在班機航程中得知此消息。對許多空服、機組人員而言，規定鬆綁讓他們鬆了一口氣，因為過去2年間他們因規勸旅客戴口罩而受威脅或攻擊的事件激增。

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