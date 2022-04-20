俄軍新目標！美國防部曝「猛攻烏克蘭軍援路線」　至今強握1優勢

▲一輛俄軍坦克停在烏克蘭南部港城馬力波（Mariupol）。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國國防部一名官員透露，俄軍可能攻擊武器運輸路線，以減緩西方武器流入烏克蘭的速度，但即使任務成功，也無法完全阻止外國軍援，因為武器運輸量實在太大了。但他警告，俄國依然保有軍事技術及整體軍事實力優勢，並且正在烏東、烏南集中火力，可能發起大規模進攻。

CNN引述官員說法報導，俄軍不常攻擊移動中目標，例如車隊或火車，但可能摧毀用於運輸武器及物資的橋樑、道路及鐵軌。

▲俄軍把主要火力轉往烏東。圖為烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）遭俄軍攻擊。（圖／路透）



美國及北約指出，烏軍有效運用西方軍援，減緩甚至阻止俄軍入侵。基輔目前已接收近7萬份反坦克及反裝甲武器，包括標槍飛彈、NLAW反坦克導彈、RPG手持火箭發射器、可攜式刺針防空導彈（Stingers）及武器發射器等等。本月稍早，美國參謀首長聯席會議主席麥利上將（Mark Milley）向參院軍事委員會表示，美國把約6萬件防坦克武器及2.5萬份防空武器送往烏克蘭，此後華府又批准數億美元軍援。

這名五角大廈官員還表示，烏軍能夠取得成功，另一個原因是採取「去中心化」的指揮制度，初階指揮官不需高階授權，就能做出重要的戰場決策。此外，他們過去幾年經常在東南部頓巴斯地區與親俄分裂主義者交火，因此早已做好準備，應對俄軍可能展開的攻勢。

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