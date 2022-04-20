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俄軍竟空投「飛鏢彈」射平民！僅3cm卻能撕裂人肉　布查發現數千枚

▲▼ 烏軍在基輔附近的戈斯托梅利（Hostomel）發現俄軍砲彈攜帶的尖銳物。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 基輔附近的戈斯托梅利（Hostomel）也發現俄軍砲彈攜帶的尖銳物。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄軍月初撤出烏克蘭首都基輔周邊地區，郊區小鎮布查（Bucha）屍橫遍野的慘況震驚國際。當地居民還在自家花園裡發現俄軍投下的致命飛鏢彈（Flechette），這是一種能夠撕裂人肉的小型拋射武器，一戰時期殘害無數。儘管國際法未禁止使用，但人權組織指控，這種武器永遠不該用於轟炸平民區。

根據《華盛頓郵報》，布查居民奇穆特（Svitlana Chmut）3月底在家中花園裡發現數百枚空投飛鏢彈。這是一種長約3公分的尖銳拋射武器，外型有如鋼釘，尾部呈類似箭羽的形狀，用來穩定飛行。

奇穆特表示，俄軍撤離布查前幾天，一枚俄軍砲彈在上空爆炸，投下數千枚可能致命的飛鏢彈，有些直接嵌進她的汽車防水布裡，彷彿釘子被釘在車上一樣。她在家附近就撿到一堆，但還有數千枚散落在周圍地面上。

專家說明，這種飛鏢彈在現代衝突中很少使用，但在戰爭中有很長的歷史，一戰時期首度被用來殺人。美國在越南也曾使用，並稱其為「蜂窩」殺傷拋射武器。

飛鏢彈在1970年代受到廣泛關注，但越戰過後未在衝突中大規模使用，國際組織也將焦點轉向集束彈及燃燒彈，因此未受禁令限制。但以色列軍方2008年誤將一名《路透社》攝影記者的相機當成武器，射出攜帶數千枚飛鏢彈的集束炸彈，導致他與8名平民喪生，以色列於是自2010年開始逐步停用。

攜帶飛鏢彈的砲彈爆炸後，會以錐形噴射出金屬飛鏢，可用來破壞步兵陣形，產生類似槍傷的傷口，有些型號的砲彈空投範圍甚至達到3座足球場寬。但在布查這樣的平民城鎮，烏軍不會在露天之下成群集結，難以想像飛鏢彈能發揮什麼戰術作用。

飛鏢彈因其不精準的特性，容易濫傷無辜，就算目標是軍事編隊，也可能危及平民。國際特赦組織便指出，雖然飛鏢彈未被國際公約禁止，但永遠不該用於建築密集的平民區。

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