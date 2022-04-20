玩大冒險遭集體性侵！10歲女淪4同學洩慾工具　畫面瘋傳學校逼驗孕

▲女孩母親透露，孩子事後返家時並無異常反應，直到另名家長把影片拿給她看時，這才發現女兒遭性侵。（左圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay，右圖／翻攝自saharareporters）

記者詹雅婷／綜合報導

奈及利亞一名10歲女學生3月代表學校，前往杜拜參加世界學校運動會，一行人在飯店房間玩真心話大冒險。沒想到她最終卻是被4名同學集體性侵，整段過程被加害者拍攝下來，把影片上傳社交媒體。隨著畫面曝光，不少人感到震驚，受害女同學母親更宣稱，學校以新冠篩檢為由，偷偷帶女兒去驗孕。

綜合每日郵報等外媒報導，這名女學生就讀最大城市拉哥斯的克里斯蘭德學校（Chrisland school），並與同學們在3月8日至14日代表學校前往杜拜出賽。趁著在飯店房間時，部分學生開始玩真心話大冒險，但這場遊戲最終涉及集體性侵，女孩過程中全身赤裸，被4名男同學強行發生性行為。加害者不但拍下整個過程，還把影片散播到Instagram。

女孩母親透露，孩子當初返家時並無異常反應，直到另名家長把這段影片拿給她看時，這才發現女兒遭到性侵。

女孩母親事後對學校提出申訴，但對校方處理方式感到相當不滿，控訴校方宣稱帶女兒去做新冠篩檢，但實際上是帶著孩子去驗孕。不只如此，除了4名涉案同學被停學，受害女同學也必須接受同樣處分。

校方宣稱，在70多名代表學校前往杜拜的學生中，有71人尊重道德底線樹立好榜樣，剩餘少數學校涉及不當行為，當初學生到杜拜後被安排入住不同樓層，男同學住在4樓、女同學住在11樓，孩子們返國後依據防疫規定接受新冠篩檢，否認帶受害女學生驗孕的指控，強調在相關人員的管理下，沒有校內學生被性侵。