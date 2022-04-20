偷車男冷血狂揍72歲阿嬤　「現世報來了」開車一半出恐怖車禍慘死

Just before the incident, Shirlene Hernandez, 72, was on her way to a Shell gas station, something she does every day, to get a Diet Coke. https://t.co/anz2k8UcdC — WSAZ NewsChannel 3 (@WSAZnews) April 18, 2022

記者李振慧／綜合報導

美國德州72歲婦人埃爾南德斯(Shirlene Hernandez)日前在一間加油站買飲料時，慘遭一名偷車男子毒打，導致臉部留下恐怖瘀傷，沒想到現世報來得那麼快，偷車賊開著她的車沒多久就發生車禍身亡，離奇巧合令人唏噓。

來自德州聖安東尼奧市(San Antonio)的埃爾南德斯，在加油站突然遭一名男子搶劫攻擊，當時附近雖然有3名路人發現，並且立即上前幫忙，最後仍讓偷車賊開車逃走，然而警方沒多久便在洲際公路上發現失竊車輛，車內駕駛已經死亡。

滿臉是傷的埃爾南德斯，接受當地媒體採訪時表示，「雖然很多人都說這是報應、世事難料，但我不這麼想，我感覺滿難過的，因為他死了，雖然他傷害我，但上帝願意讓他遠離痛苦」，很感激那些當初在加油站幫助她的民眾。

▼偷車男沒多久就發生致命車禍。（圖／示意圖／CFP）