戶外活動有望「脫下口罩」？　南韓最快5月初決定

▲南韓將於5月初決定是否取消戶外義務戴口罩的政策。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓從本月18日起全面解除社交距離政策，包括解除餐廳、咖啡廳等大眾場所最晚營業時間限制、解除私人聚會最多人數限制等，如今又傳出防疫當局考慮解除室外義務戴口罩政策。不過，考量到近來新冠單日新增確診數仍高居數萬人，當局坦承戴口罩仍具有一定防護效果，因此將會於5月初決定是否解除。

根據《韓聯社》，南韓中央災難安全對策本部第2次長、行政安全部長全海澈今（20）日上午召開會議時坦承，戴口罩仍具有一定的重要性，因此將會隨時審視疫情、聽取專家意見，於5月初決定是否延續室外義務戴口罩的政策。

至於過去因實施社交距離政策，對於是否開放300人以上參加的大型集會與慶祝活動，往往有著嚴格規範；不過隨著社交距離政策解除，全海澈也表示，審議、批准大型集會或慶祝活動的制度將會暫停實施。

隨著世界各國陸續解除義務戴口罩的規定，美媒《紐約時報》也在報導中引述專家研究指出，當周遭沒有任何人戴口罩、只剩自己戴口罩時，對於新冠病毒的防護能力仍具有一定效果，尤其是若想要預防感染傳染力高的Omicron變異病毒BA.2，最好要戴N95、KN95、KF94等品質較高的口罩。

根據南韓政府統計，南韓今（20）日通報新冠肺炎單日新增確診數依舊達11萬1319例，其中重症患者為808人、新增166例死亡（包含2名20多歲病患）；重症病房使用率為43.0%、居家治療患者為60萬245人。

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