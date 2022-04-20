母女別離43年才相逢！她5歲搭錯車「被領養到瑞典」　靠跨國DNA認親

▲幼時被領養到瑞典的A某，經過南韓員警的幫助，終於能再度踏上出生地韓國認親，她向尹姓員警致謝。（圖／首爾道峰警察署）

記者羅翊宬／綜合外電報導

43年前，一名年僅5歲的女童與朋友玩耍，在搭上一輛公車後，再也無法找到回家的路，之後她輾轉被領養到瑞典，在國外過著全新的人生。如今，現年48歲的她成為瑞典當地的法醫博士，憑著現代先進的生物醫學科技，她終於再度踏上韓國，與失聯43年的親人，在有生之年碰面。

根據韓媒《中央日報》、《東亞日報》，1979年4月，當時年僅5歲的女童A某在首爾市蘆原區上溪洞和同儕、朋友玩耍，不過在回家的路上疑似不小心答錯公車，從此便宣告失蹤，A某的父母與家人們焦急地向警方通報失蹤、甚至還登上各大電台與媒體協尋，不過多年來卻未曾再聽到A某的消息，無法得知是生是死、下落不明。

直到近年來生物科技的高度發展，讓數十年來不曾放棄的A某家人將希望寄託在DNA科技上，於是A某的家人們2018年6月再度前往首爾蘆原警察署通報失蹤近40年的女兒。

直到2019年7月，該起案件由當時在首爾警察廳長期失蹤偵辦小組工作的尹宗天（윤종천，音譯）警員接手偵辦，他調查了南韓境內所有的兒童領養保護機關，終於找到一絲線索，得知當初「失蹤」的A某最後被輾轉領養到瑞典，最後於同年10月掌握到A某在瑞典的近況，並成功與A某取得聯繫。

A某40多年來在瑞典成長，目前已經完婚，並在當地修畢法醫博士。

警員尹宗天表示，被領養到其他家庭、甚至是國外的兒童在成年以後，由於兒時回憶依稀，因此多半會認為自己遭到原生家庭拋棄，才會落得流落外國的下場，而在協尋A某上，其實A某的原生家庭扮演重要角色。

尹宗天說明當時情況，「A某的親生父母與家屬們找出40多年前，他們登上各大電視台與媒體要求大眾協尋的資料畫面，以及當時在各地發放的協尋傳單，讓A某對原生家庭改觀，不再認為是自己遭到原生家庭拋棄。」

最後，尹宗天獲得A某的基因資料，與A某在南韓的生母做基因比對。

在南韓國立科學搜查究院的基因鑑定下，終於確認A某與A某在南韓的家人為具有血緣的親屬關係，不過因為全球受到新冠疫情所擾，A某無法立即回到南韓與親生父母見面，2年來只能透過社群軟體與生父母聯繫。

直到今年4月4日，A某終於踏上時隔43年未曾再踏上的韓國，與親生母親、大哥、二哥、大姊相逢認親。

A某於18日前往道峰警察署，向尹姓警員致謝。她透過翻譯機表示，「這種只有電影才會上演的情節，居然活生生在我身上出現，至今我還是無法置信。我只能向讓一切成為現實的尹姓警員深深道謝。」

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