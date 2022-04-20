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金正恩阿公生日慶上演大亂鬥！　女大生慘被性騷「當眾扯破衣」

▲▼北韓女、金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓領導人金正恩非常重視「太陽節」，卻傳出有女學生在重大節日的相關活動慘遭性騷擾。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）將前領導人金日成的生辰4月15日訂為「太陽節」，上周現任領導人金正恩為了幫已故阿公金日成慶祝110歲冥誕，不僅安排了萬人學生晚會、燈會、江邊煙火秀等活動，整個禮拜北韓舉國熱鬧歡騰。然而，如此重大節日卻發生男大生性騷醜聞，引爆兩校學生大亂鬥，有女大生衣服被撕破，至少28人被捕。

▲▼平壤金日成廣場15日為慶祝太陽節而舉辦煙火秀。（圖／路透）

▲平壤金日成廣場15日為慶祝太陽節而舉辦煙火秀，萬名學生們齊聚表演舞蹈。（圖／路透）

根據《每日北韓》日文版報導，為了準備15日的太陽節慶典大型表演，北韓各地大學生無不認真投入練習，然而，清津礦山金屬大學一名男大生9日竟然藉著排練舞蹈時，趁機對吳仲洽清津第一師範大學的女大生做出性騷擾行為，還不斷糾纏對方。

師範大學的男學生發現女同學被男子性騷擾，立刻想把受害女大生帶走，同時也生氣質問，「為什麼要抓著別所大學的女學生做那種事？」沒想到，對方卻反駁稱，「只是看她很可愛，才想和她搭訕的，這有什麼好奇怪的。」兩校男生之間因此爆發口角，甚至演變成涉及數十人的肢體衝突，還有女學生在大亂鬥現場被人撕破衣服。

▲▼北韓女、金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲消息人士指出，北韓當局非常重視這次學生性騷鬥毆案件。（圖／達志影像／美聯社）

清津市安全部警察事後逮捕了至少28名大學生，並正在調查主犯身分。據消息人士，礦山金屬大學的男大生幾乎都是退役軍人出身，行為舉止粗魯的人也不在少數，因為對別校的女大生下手，引發師範大學的男學生不滿。北韓無論哪所大學，只要有女同學被校外男生侵犯，就認為領域和自尊心受辱，無法忍受地和對方理論，不過這次是在太陽節前夕爆發集體鬥毆，這是當局相當重視的節日，可能會對這些涉案學生加以嚴懲。

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