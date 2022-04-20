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男童出生自帶2陰莖　醫聽1句話果斷「把大的切掉」

▲▼男嬰。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲巴西一名「重複陰莖症」男童一出生就擁有2根陰莖。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者葉睿涵／綜合報導

巴西一名年僅2歲的病患，最近在醫師的幫助下進行了陰莖切除手術，因為這名男童擁有發生率僅500萬分之一、史上只有100人染上的先天性疾病「重複陰莖症」，即同時擁有2根陰莖。不過，醫師在為他進行切割手術時，居然將他較大的陰莖切掉了。

據《每日郵報》報導，巴西一名年僅2歲的男童，一出生就長有2根陰莖，經醫師診斷後，確診為俗稱「雙龍頭」的先天性疾病「重複陰莖症」（Diphallia），因此最近決定接受手術，將雙腿間的其中一把「神劍」去除。

巴西聖保羅聯邦大學醫師達克魯斯（Marcela Leal da Cruz）在《兒科泌尿學期刊》指出，重複陰莖症極為罕見，目前每500萬到600萬名男嬰中，只有一人會染上這種疾病，而且歷史上只有100宗相關病例。

達克魯斯表示，原本醫療團隊計劃將男童右側較小的陰莖切除，卻被男童的母親以兒子只能從右側陰莖排尿為由阻止。醫師檢查後發現，男童左側陰莖的尿道太窄，導致尿液無法通過，最後只好切除男童較大的左側陰莖，不過醫師未透露男童的左陰莖有多大。

資料顯示，重複陰莖症可根據其症狀不同，分成頭部分割、根部分割、完整分割等，但由於2根陰莖各有尿道通向膀胱，因此多數患者2根陰莖都可以同時排尿，不過也有像巴西男孩一樣的情況，即其中一根陰莖較小或畸形。報導稱，目前醫界還不清楚造成重複陰莖症的具體原因，僅能確定它對人體健康並無危害。

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