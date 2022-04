烏克蘭坦克「射穿大樓」命中俄國軍車　一擊轟爆！震撼影片曝光

▲ 烏克蘭坦克打爆俄軍戰車。(圖/National Guard of Ukraine)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭東部城鎮魯比日內(Rubizhne)幾乎淪為廢墟,不過烏軍奮力抵抗之下,已逼退俄軍攻勢。烏克蘭軍方日前也釋出一段影片,其中烏軍坦克瞄準一輛藏在建築物後方的俄軍裝甲運兵車,射出炮彈後竟穿越建築物,一擊摧毀軍車,展現驚人威力,震懾眾多網友。

#Ukraine: Video showing a tank operated by the 4th Rapid Reaction Brigade of the Ukrainian National Guard hitting a Russian/separatist BMP in Rubizhne, #Luhansk Oblast. It is destroyed, as can be expected. pic.twitter.com/TKEa4DSSNR