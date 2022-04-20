上天怒罰普丁？俄提前陷入「近代最嚴重野火」　火燒面積為去年2倍

▲俄羅斯野火季節提前來臨，多地發生森林大火。（示意圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭至今接近6周，戰事未結，令總統普丁憂心的事再添一件。氣候變遷下，西伯利亞2021年發生災難性的森林大火，延燒到年底。然而，今年西伯利亞野火更是異常提前開始，大規模的火勢襲捲各地。綠色和平組織表示，這波野火延燒面積是去年同期的2倍，俄羅斯正經歷近代史上最嚴重的森林火季。

根據《每日星報》報導，入侵烏克蘭的俄軍展開在頓巴斯的新一波攻勢，普丁還看不見戰果，就得面臨蠟燭兩頭燒的情況。西伯利亞三大地區──鄂木斯克（Omsk）、秋明（Tyumen）、克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）等地燃起森林大火，黑煙布滿天空。克拉斯諾亞爾斯克有超過60處民宅燒毀，秋明地區一名受災婦女悲憤地問蒼天，「為何眾神如此憤怒？」

▲俄羅斯總統普丁正忙著關注烏克蘭東部戰事，西伯利亞又發生難以控制的森林大火。（圖／路透）

報導稱，俄羅斯2022年的野火季節異常提前，大火襲捲西伯利亞西部、中部、南部與東部的幾個廣大地區。俄國綠色和平組織表示，今年野火覆蓋範圍是去年同期的2倍大。組織發言人亞羅申科（Aleksey Yaroshenko）指出，火勢面積可能比官方公布的更大，一些森林火勢已經失控。據信，有許多火災是由於人們非法燃燒草地，加上強風助長火勢所致。

綠色和平組織從俄羅斯林業局獲得的數據顯示，俄國正在經歷近代歷史上最嚴重的森林火災季節。俄亥俄州邁阿密大學生態專家Jessica McCarty表示，西伯利亞持續狂燒，「這裡發生極端的火災，但當我與住在西伯利亞的同事交談時，他們不認為這是正常的，或是過去曾有過的跡象。」

據報導，2021年俄羅斯有7萬多平方英里的森林毀於野火，創下有史以來最高紀錄。綠色和平組織稱，過去幾年，火災面積多次超過5.8萬平方英里，很可能已經成為氣候變化下的新常態。聯合國2月發布一份氣候報告示警，由於氣候危機加上開墾，包含西伯利亞、美國西部、印度中部、澳洲與歐洲南部過去幾年發生毀滅性大火。

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