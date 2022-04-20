澤倫斯基「滿臉問號」尷尬片瘋傳！川普勸1句話　讓他傻眼藏不住

記者吳美依／綜合報導

烏俄戰火延燒之際，兩國與華府的微妙關係也備受關注。2019年9月，美國前總統川普公開表示，他很希望烏克蘭總統「能跟普丁總統好好相處，解決你們的問題，那將會是很大的成就。」此話一出，坐在旁邊的澤倫斯基當場傻眼、滿臉問號，尷尬影片近日又被翻出，在推特上瘋傳。

2019年9月25日，美烏總統在紐約市聯合國總部召開記者會。川普說，「我認識很多來自烏克蘭的人，他們都是很棒的人。幾年前，我辦過一個叫做『環球小姐選美大賽』的東西，一位冠軍就來自烏克蘭，這是一個擁有巨大潛力的國家。」他還指控，前總統歐巴馬必須為2014年克里米亞遭併吞，以及烏東頓巴斯戰亂負責。

事實上，川普當時深陷「通烏門」醜聞，面臨眾議院彈劾調查，因為他連番致電澤倫斯基，要求對方「幫個忙」，調查當時民主黨總統參選人拜登的兒子杭特（Hunter Biden）。

I forgot about this https://t.co/4diQGABzmW — Aaron Rupar (@atrupar) April 19, 2022



美國知名記者魯帕爾（Aaron Rupar）19日重新轉推這段影片，他認為，澤倫斯基「在鏡頭前解釋了為什麼他不願意替川普做對手研究」，還說此舉「完全瘋了」，「很難不為這傢伙感到難過。」

美國知名歷史學家理查德森（Heather Cox Richardson）也轉推影片，「從今天的角度來看，這簡直太殘忍了。」另一名網友直言，「大家似乎都在注意澤倫斯基的表情，而我滿腦子想的都是，如果那個無能的混蛋現在是美國總統，我們現在會在哪裡，而烏克蘭又會在哪裡。」

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