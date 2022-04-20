烏軍死守馬力波拒降！俄羅斯再下最後通牒　1000位平民困鋼鐵廠

▲烏克蘭南部港城馬力波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭南部港城馬力波（Mariupol）遭俄軍圍困，烏軍退守至亞速鋼鐵廠，而俄軍祭出最後通牒，要求烏軍在莫斯科時間20日下午2時前投降，就能保證所有人可毫髮無傷地離開。駐守烏軍表示，還有1000位平民在廠內的地下室避難，但俄軍仍猛烈炮擊鋼鐵廠，至少有500名士兵受傷，呼籲盟國協助撤離。

根據《路透社》報導，俄羅斯國防部20日發出最後通牒，要求躲在亞速鋼鐵廠（Azovstal）內的烏克蘭士兵和外國傭兵在莫斯科時間20日下午2時（台灣時間20日晚間7時）前放下所有彈藥武器投降，就能保證所有人可以毫髮無傷地離開。

俄羅斯在19日也發出同樣招降訊息，但烏克蘭軍隊誓死抵抗，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）指出，在馬力波的軍隊會戰鬥到最後，不會採納俄軍的任何投降通牒。烏克蘭第36獨立海軍陸戰隊旅指揮官沃利納（Serhii Volyna）向CNN表示，約有1000位平民躲在鋼鐵廠內的地下室，但俄軍仍不停用重型武器炮擊，廠內物資匱乏，可能撐不了太久。

▲約有1000位平民躲在鋼鐵廠內的地下室。



沃利納說，亞速鋼鐵廠內的情況相當危急，大約有500位士兵受傷，醫療物資有限，「這種事經常發生，城市被摧毀了．敵軍比我們多十幾倍，他們在空中、炮彈、裝備和人力上都有完全優勢，我們會戰鬥到最後，但我們剩下的時間不多了。」

沃利納呼籲各國領導人盡速給予協助，透過空中直升機或人道使團的方式幫忙平民和士兵撤離，「我有話要對全世界說，這可能是我最後的聲明，因為我們剩下幾天，甚至幾個小時了，我們呼籲各國領導人協助我們和廠內的平民撤離，請求你們把我們帶到第三國的領土，為我們提供安全保障。」

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