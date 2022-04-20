「算命師說他以後是殺人犯」媽揪友揍3歲兒　幼教師1舉動萬人心暖

▲幼教師維護在超商遭打罵的男童。（示意圖／取自免費圖庫visualhunt）



記者崔子柔／綜合報導

一名蘇姓幼教老師今（20）日凌晨2時許到超商去買宵夜時，看到有3個年約20歲出頭的女子，對著一名3、4歲的男童毆打叫罵，讓她忍不住上前維護男童，並將過程PO上網分享，4小時吸引超過2萬人按讚，紛紛讚她「善良暖心」。

蘇女在臉書社團「爆廢公社」發文表示，她看見超商用餐區有3名看似20歲出頭的女子，輪流對著一名沒穿鞋的男童叫罵，其中一人更拿起棍子毆打，她忍不住上前問「孩子是發生什麼事了，這麼晚了他怎麼還在這邊沒回家睡覺呢？」

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其中一名女子便稱她是男童的母親，說是因為男童平時到處欺負其他小朋友，講也講不聽才要好好教訓，並繼續拿起保鮮膜棒抽打男童的屁股，蘇女連忙制止她們毆打，開始替男童擦眼淚，詢問他有沒有哪裡疼痛，這時男童母親還在一旁說「他遇到陌生人就是會乖乖地啦，你不要看他這樣子啊⋯⋯他就是一個很壞的小孩啦⋯」。

▲幼教師發文。（圖／翻攝自Facebook）



蘇女帶著男童，先讓他把鞋子穿起後將他抱起，發覺男童異常纖瘦，要他先趴睡在她肩膀上，接著去和男童母親及其友人交談，發現她們並非不疼愛男童，只是管教的方式不是打就是罵，原來其母親也是出生在暴力家庭，她便安慰道，「不要把你的經驗複製在你的孩子身上，孩子他是無辜的，你希望他以後也要這樣子過跟你一樣的生活嗎？」

男童母親接著沉默不語，另名女子又說，她們曾帶男童去算命，算命師說這個孩子以後是個殺人犯，讓蘇女聽了相當傻眼，「如果以後你們想要讓孩子成為怎麼樣的人，他們就會變成你所期望的樣子」，聊完發現男童已深深在她身上睡著，她則將教育及育兒經驗分享給這3名女子，建議她們把孩子送到托育機構，「給孩子一次機會，也給你自己一次機會」。

貼文曝光4小時，就吸引超過2萬人按讚，並紛紛留言讚說「有妳真好，救了媽媽和孩子」、「希望每個幼教老師都能跟你一樣那麼細心耐心」、「你的行為不只溫暖了當下的人，也溫暖了我們」、「謝謝你的雞婆，也許拯救了一個孩子」、「真心希望孩子的媽媽帶著能他走向正確的道路」。

▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook）

