醫示警：小孩有症狀「家中2種人」千萬別接近　回家先做5件事

▲雖然教育部訂出新的停課標準，但許多縣市、學校仍然謹慎對待，截至4/19下午，已有498所學校停課。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

台大兒童醫院主治醫師李秉穎4/14於疫情記者會上表示，根據美國統計到3月31日的數據，962位兒童因新冠肺炎而死亡的病例，因此算出兒童感染致死率是萬分之一，因此推估當未來台灣確診者破萬時，可能會有10幾位兒童過世。

沒想到隨即就爆發中和2歲男童重症的消息，引發外界極高的關注，所以，雖然教育部已訂出新的停課標準，但許多縣市卻不買單，依舊以較嚴格的標準看待，部分學校甚至自行擬定停課標準，儼然多頭馬車。截至4/19下午為止，全台已累計498所學校停課，18歲以下的確診案例則已達2208例。

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想要預防校園感染，中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音建議家長一定要先打滿疫苗，同時家裡要定期消毒環境，「若家中同時有學齡、學齡前幼童，大小孩回家後要先換掉身上衣服，同時洗手，才能跟小小孩一起玩，從學校帶回來的物品也要先用酒精消毒一下，避免小小孩感染病毒。」

此外，張凱音尤其提醒家中長輩一定要打足三劑疫苗，「比起小孩，我們更怕阿公、阿嬤感染，所以也提醒小孩若有感冒症狀，千萬不要接近長輩。」家中也要準備快篩試劑，出現症狀就先篩檢，才能掌握治療時機。

▲台大兒童醫院主治醫師李秉穎表示，根據美國數據，推估當未來台灣確診者破萬時，可能會有10幾位兒童過世。

到底兒童染疫風險多高？前台大感染醫林氏璧表示，李秉穎所提的萬分之1致死率，是美國這兩年疫情死亡的總數，包括前面致死率較高的變種病毒。且美國這個數字是17~19歲以下的資訊，各州也不同。若以這個冬天來看，美國17歲以下約500萬人確診，其中199人死亡，致死率只有萬分之0.4，比萬分之1更低。

再觀察日、韓，日本小於10歲兒童目前已經91萬人確診，僅4例死亡，致死率僅百萬分之4；韓國兒童有194萬人確診，目前僅17人去世，致死率百萬分之8.6。

林氏璧認為，兒童若發生死亡，應該不可能漏掉檢驗新冠，但分母肯定有非常多黑數，輕症無症狀很多是沒有確診的，因此實際兒童的致死率應該是更低，他認為亞洲兒童感染Omicron致死率應該是十萬分之一以下，甚至更低。

小兒感染科醫師黃瑽寧也認為，12歲以下兒童一直都不是新冠病毒重症或死亡的高危險族群，Omicron病毒株感染和其他兒童的呼吸道病毒感染嚴重度，其實已相去不遠，家長真的不需要單單針對Omicron病毒株而緊張害怕，依平常心照顧孩子即可。

張凱音認為，雖然要習慣身邊隨時有確診者，抱著平常心生活，但防疫態度依舊要嚴謹。「雖然確診案例一定會持續增多，但最好是慢慢的增加，而不是一下子大爆發，這樣才不會拖垮醫療量能。」

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