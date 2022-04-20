美將推新一輪234億元軍援烏計畫　官員估36小時內通過

▲烏東戰場開闊，美國援助烏軍榴彈砲等重型火砲、反砲兵雷達。（圖／達志影像／newscom）

記者張靖榕／綜合外電報導

拜登政府中3名高層官員和2名消息人士皆透露，美國正準備推動新一輪援烏計畫，金額將多達8億美元（約新台幣234億元）。

CNN報導，拜登政府內一名高層19日透露，最新一輪軍援案預計在接下來36小時內通過，不過另一名高層表示並沒有確切時程表，有可能是在接下來幾天內通過，而且此輪軍援規模也可能有變動。

美國總統拜登先前宣布再軍援烏克蘭8億美元，內容包括援助重型火砲如榴彈砲以及反砲兵雷達，這些軍武都是俄羅斯2月24日入侵以來，美國首次批准提供給烏軍的重型裝備。

第三名政府高層指出，拜登政府正在盡快推動協助烏克蘭對抗俄軍的相關措施，因為美方認為餓烏戰爭已經來到關鍵階段，美國擴大與持續的軍援，將能協助烏軍在俄羅斯於烏東頓巴斯地區加大進攻力度時，為戰勢帶來改變。

拜登19日稍早即已表示，美國計畫提供更多重型火砲給烏克蘭。

與烏克蘭首都基輔和北面戰線不同的是，烏東頓巴斯地區多開闊戰場，更有利於使用重型火砲和長程飛彈系統，因此美方在俄羅斯所稱戰事「第二階段」中，決定調整軍援項目，並致力於優先讓適用於開闊戰場的武器系統盡快通過批准，讓烏軍在頓巴斯地區擁有更多抗衡俄軍的能力。

CNN指出，如果最新一輪8億美元的軍援案通過，美國從俄烏開戰至今，軍援烏克蘭的總額將會高達34億美元（約新台幣995億元）。美國援烏軍備並非從軍火商新購置，而是從美軍現有庫存撥出提供。