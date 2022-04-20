快訊／國1泰山「2車」追撞 占用內線 ▲現場畫面。（圖／翻攝高公局網站） 記者陳俊宏／綜合報導 高公局表示，今天7時6分，國道1號南向37.8K、泰山路段，發生2小自追撞佔用內線事故，事故處理中，請用路人小心駕駛。 [廣告]請繼續往下閱讀... ►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15% ►開窗看見龜山島！蘭陽烏石港海景酒店住宿券5999元 ET快訊 女大生驚醒見好友「正在性侵她」 傻眼吐5字被誣兩情相悅 「華航林依晨」捲賣假球鞋風波 170字聲明全負責：自掏腰包退 快訊／《棒棒堂》威廉登記結婚！ 緊靠主播妻 納豆清醒後「第一個認出依依」曾讚：遇過最好的女生 她天天到院 醫示警：小孩有症狀「家中2種人」千萬別接近 回家先做5件事 拿沙拉油代替機油！ 台灣Youtuber環島實測「騎到這還沒 孫瑩瑩熱戀保時捷嫩男！ 他一上車就猴急索吻「頭整個埋到副駕」 快訊／高雄聖功醫院3F護理之家竄火！ 緊急疏散30名臥床病患 涉仙人跳「SWAG女優」起底！屁紋：A先生の奴 賣淫價碼曝光 預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍 分享給朋友： 追蹤我們： 新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響