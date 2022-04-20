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涉仙人跳「SWAG女優」起底！屁紋：A先生の奴　賣淫價碼曝光

西西（圖）與A先生交往3年，至少撈了500萬元。（翻攝SWAG成人網）

▲西西與A先生交往3年，至少撈了500萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

富商A先生包養一名女子長達3年，豪砸5百萬元包養費，不料，該女竟對他隱瞞已婚身分，還私下偷約A先生身邊女伴接客，A先生不甘遭蒙在鼓裡，還幫別人養老婆，擔心惹上麻煩提議分手，不料該女為求續包養拿錢，竟自願簽借據，並在身體刺上甘為A先生之奴的紋身。 

A先生坦承，他對男女關係一直抱持開放的態度，包養的女伴除了西西（化名）外，還有5、6個人，在包養之前，他都會先詢問對方是否未婚、有沒有男朋友？因為不想惹上麻煩。除此之外，他的女伴也都知道彼此的存在，甚至還經常一同聚餐，但A先生對西西特別寵溺，不論是外出應酬或者員工旅遊，都會帶著她一起出席。

西西為了向A先生借款，在臀部上方刺上「A先生の奴」的紋身。（讀者提供）

▲西西為了向A先生借款，在臀部上方刺上「A先生の奴」的紋身。

不過，去年初，另一名女伴出示簡訊告訴他，西西曾多次私訊約她一起接客賣淫，還不忘提醒對方保密，該女伴拒絕後，西西又轉約其他女伴。A先生氣憤地說：「她背著我賣淫已經很過分，竟然還介紹我的其他女伴去接客，我實在無法忍受！」

另一名A先生的女伴收到西西的私訊，慫恿她接客賣淫。（讀者提供）

▲另一名A先生的女伴收到西西的私訊，慫恿她接客賣淫。

更誇張的是，一段時間後，西西跟A先生的其他女伴聊天時，不小心說出自己早已經結婚的祕密。A先生獲知後難以置信，驚呼：「她還曾經跟我去美國旅行11天，有老公的人怎麼可能？」

西西涉嫌變造身分證提供給A先生公司，謊稱單身。（讀者提供）

▲西西涉嫌變造身分證提供給A先生公司，謊稱單身。

為了確認，A先生直接找西西對質，西西也大方坦承，自己2014年就已結婚，A先生回頭翻出公司的人事資料及先前幫她買車的文件，兩者的身分證影本配偶欄都是空白的，認為她為求包養，竟違法變造證件，行徑實在太誇張，所以決定跟她分手。

金援被斷之後，西西頻頻傳訊給他希望挽回，還強調正和丈夫分居、協商離婚，並哀求A先生先借她192萬元，A先生為讓她知難而退，故意提出嚴苛條件，除了要她在身體紋上「○○○（A先生全名）之奴」的刺青，還要她簽署192萬元借據並錄影存證，才願意借她，原以為能逼退西西，沒想到她真的在臀部附近刺青及簽署借據，A先生只好依約匯款，但不再往來。

西西（左）與丈夫（右）結婚多年，對外卻謊稱單身。（讀者提供）

▲西西（左）與丈夫（右）結婚多年，對外卻謊稱單身。

A先生告訴本刊，去年底朋友告知西西加入情色平台SWAG拍起A片，A先生好奇，花錢申請會員帳號、購買點數，果真看到西西拍的A片，也看到她後腰部的刺青，且3個月內就上架上百部影片，產量驚人。更扯的是，A先生的朋友也自掏腰包買點數、送禮物，和西西在SWAG的「純愛聊天室」私訊聊天，不料，西西竟違反平台規定，開價3小時1萬5,000元與對方性交易。

富商A先生（圖）出面控訴遭自己包養過的女子及其丈夫仙人跳。

▲富商A先生（圖）出面控訴遭自己包養過的女子及其丈夫仙人跳。

A先生得知西西當起AV女優、違法賣淫，甚至持續在包養網找「乾爹」，認為她的背景太複雜，考慮2人交往3年期間，身邊太多人知道西西的存在，可能影響他與公司的形象，因此在去年底以欠款未還為由，將西西簽署的借據向法院聲請支付命令，希望以債務關係遮掩包養關係，沒想到命令還沒裁准，A先生就收到西西丈夫B先生寄來的訴狀。

西西轉戰SWAG當起AV女優，影片產量驚人。（讀者提供）

▲西西轉戰SWAG當起AV女優，影片產量驚人。

B先生指控，妻子西西與A先生去年間有許多親暱對話，懷疑2人已發生親密關係，訴狀還提及，A先生要求西西在靠近臀部的位置刺青，以證明2人堅貞不渝的愛情，這讓身為丈夫的他感到悲憤、羞辱，因此要求450萬元損害賠償。

西在SWAG聊天室仍謊稱單身，並與男網友私約性交易。（讀者提供）

▲西西在SWAG聊天室仍謊稱單身，並與男網友私約性交易。

「根本是拿我的錢請律師告我！」A先生說，包養西西3年，完全不知道她是有夫之婦，對方還背著他賣淫，讓他綠光罩頂，實在有夠慘，更扯的是，東窗事發、分手後，對方的丈夫竟出面「收割」，獅子大開口，這樣的行為根本是仙人跳，他懷疑自己並非唯一的被害人，除了決定提告自保，也呼籲大眾網路交友要提高警覺。

針對A先生的指控，西西全盤否認，她強調：「若真要仙人跳，交往1個月就可以了，不需要花我3年青春！」西西表示，她與A先生交往1年後，就曾告知對方自己是有夫之婦，最後是因不想與A先生身邊其他女人爭寵所以分手，分手後，A先生以借據追討之前支付的生活費，被她的丈夫得知才提告。西西也指出，她在SWAG工作期間，從未與粉絲私約見面，希望A先生不要亂說。她強調目前與富商間已進行訴訟，交由法官判定。



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