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科技股領漲美股！道瓊收紅近500點　台積電ADR漲0.69%

▲美股，股票，股市，美國股市，紐約證交所。（圖／路透社）

▲道瓊指數今天大漲近500點，那斯達克指數漲逾2%。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約19日專電

美股擺脫近期頹勢，道瓊指數今天大漲近500點，那斯達克指數漲逾2%。財報季如火如荼進行中，投資人除留意企業體質外，也在通膨居高不下之際緊盯聯準會利率動向。台積電ADR漲0.69%收99.45元。

3大指數全天幾乎一路走揚，道瓊工業指數終場猛漲499.51點，漲幅1.45%，收在34911.2點。標準普爾500指數上漲70.52點，漲幅1.61%，收在4462.21點。以科技股為主的那斯達克綜合指數勁揚287.3點，漲幅2.15%，收在13619.66點。

美股近期因通貨膨脹熾熱、投資人預期聯邦準備理事會（Fed）更積極升息而籠罩低氣壓，標普500指數連兩週收黑，昨天收在一個多月來最低點，買點隨之浮現。

今天美股漲勢廣泛，標普500指數11大類股，10個族群收紅，今年表現最棒的能源類股因國際油價回跌而收低。

美國民眾在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行兩年後對疫情漸不在意，佛羅里達州一名聯邦法官昨天裁定聯邦政府要求民眾搭乘飛機或其他大眾交通工具時須戴口罩的規定違法，刺激航空、郵輪、飯店等旅遊概念股大漲。

嬌生（J&J）公布上季每股盈餘優於市場預期，股價漲逾3%，為道瓊指數表現最棒的成分股之一。

科技權值股也表現不俗。亞馬遜（Amazon.com）與臉書（Facebook）母公司Meta股價漲幅都達3.1%以上，電動車大廠特斯拉（Tesla）漲幅接近2.4%。

影音串流巨擘網飛（Netflix）正規交易時間漲近3.2%，收盤後公布今年首季流失20萬名訂戶，為10年多來付費用戶首度減少，盤後股價一度崩跌23%。隨著串流市場競爭加劇，網飛預期本季將再流失200萬名訂戶。

美股財報季上週揭開序幕，截至今天收盤，標普500指數已公布季報的企業中，近8成業績優於市場預期。

分析師普遍認為，美國大型企業雖面臨原物料及勞力成本高漲的困境，今年仍能繳出獲利成長表現。企業獲利不墜，為美股在聯準會預料持續升息、對抗40年來最嚴重通膨之際帶來些許支撐。

聯準會3月中升息1碼（0.25個百分點），讓基準利率逐步遠離COVID-19大流行後趨近零的水準。期貨行情顯示，投資人預期聯準會官員5月3日至4日集會後將宣布升息2碼。

聯準會鷹派大將、聖路易聯邦準備銀行總裁布勒德（James Bullard）昨天在一場線上活動說，聯準會今年應多次升息2碼，讓基準利率快一點達到3.5%左右，且不該排除一次升息3碼的選項。

芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）今天在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）活動上說，今年底基準利率可能升到2.25%至2.5%，官員之後將評估經濟狀態，如果通膨居高不下，聯準會可能持續升息。

隨著升息預期加溫，美國公債遭遇沉重賣壓，10年期券種殖利率今天一度升至2.94%，創2018年以來新高。債市動盪是否如以往影響美股後市，值得觀察。

 

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