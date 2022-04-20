歐美驚傳「兒童不明肝炎」病例流行！　嚴重須進行肝臟移植

▲英國「兒童不明肝炎病例」通報超過60例，美國也已出現9例。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國、西班牙、愛爾蘭等國接連通報出現兒童不明肝炎病症，而且感染案例還在持續增加中，美國阿拉巴馬州（Alabama）也已通報出現9起病例，病童年紀在1歲至6歲之間，其他國家病童也多在10歲以下，少數較嚴重病例必須進行肝臟移植。

綜合外電報導，歐盟疾病管制中心（ECDC）19日指出，阿拉巴馬州新通報的9起病例，所有孩童也同時感染了腺病毒。目前已針對通報病例的國家包括英國、丹麥、愛爾蘭、西班牙和荷蘭進行調查，兒童感染不明肝炎病的原因和途徑目前尚不得而知。

英國是目前通報最多起案例的國家，調查小組認為感染原因須根據臨床和流行病學病癥著手。歐盟疾病管制中心已和通報案例國家以及其他夥伴合作進行調查，世界衛生組織（WHO）也合作給予幫助。

蘇格蘭於本月5日通報第一起通報兒童不明肝炎病例，該名病患確診前身體狀況良好，此後至今英國已累計通報61起病例。

報導指出多數病例「並不會發燒」，部分病例需要接受專門單位的特別照護，還有少部分病例必須進行移植肝臟手術。目前在英國進行溯源的調查小組，初步假設感染原因集中在感染性病原體或可能暴露在有毒環境中，目前沒有查出任何與Covid-19疫苗有關聯的結果。調查小組也透過問卷調查，針對病患的食物、飲料和個人不良習慣，試圖找出病例中是否有普遍暴露於哪種環境或東西之下。

實驗室研究已排除A、B、C、D、E型肝炎，蘇格蘭通報的13起病例中，3名孩童感染Covid-19、5人驗陰，另外2例則在3個前感染過Covid-19。13起病例中已對11例進行腺病毒檢驗，其中5人確診。

愛爾蘭健康服務執行署（HSE）建議，若家中孩童出現呼吸道、腹瀉或肝炎相關症狀，家長應立即安排讓孩童在家中休養，不要再讓孩童到幼兒園和學校，否則可能造成傳染。