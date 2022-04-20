楊紫瓊新片名害黃標！超粒方影評沒營利氣瘋　網友刷一排「媽的」

▲《媽的多重宇宙》22日在台灣上映。（圖／台北双喜電影提供）



記者崔子柔／綜合報導

以電影評論為主、擁有超過百萬訂閱的YouTuber「超粒方」18日推出《媽的多重宇宙》影評，結果疑似因為片名被平台誤認成髒話，該片被設定為黃標，讓超粒方超無奈。

只要影片被YouTube官方設為「黃標」，就不能透過廣告營利，所以不少創作者都會盡可能避開敏感話題，超粒方昨（19）日發現該片被設為黃標後，在臉書發文表示，「現在連個電影標題都不能打了是不是，Tired of your shit」，氣得連罵一排「媽的媽的媽的媽的媽的」。

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▲超粒方發文。（圖／翻攝自Facebook）



文章吸引超過3千人按讚，多名網友留言刷出一排「媽的」，其中也包括YouTuber阿滴，還有人表示，「改名九天玄女的多重宇宙」、「其母之多重宇宙」、「等下這邊也被祖」、「MD多重宇宙看會不會過」、「只好打女馬白勺」。

▲▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook）



「功夫皇后」楊紫瓊出演的新片《媽的多重宇宙》將於4/22上映，該片由《復仇者聯盟》系列導演羅素兄弟（Russo Brothers）擔任監製，《屍控奇幻旅程》「丹丹」丹尼爾關（Dan Kwan）和丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）雙導演執導、漫威團隊製作，讓不少影迷期待。