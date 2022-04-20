台南13年「德安百貨」劃下句點！在地人含淚：好可惜

▲台南德安百貨。（圖／翻攝Google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

德安百貨租約將到期，台糖開出年初金5080萬元招標，但2次都因低於底標而被棄標，目前正準備第三次招標。對此，德安百貨表示，即日起開始出清特賣，將於6月30日結束營業。

德安百貨由德先公司團隊承租，於2006年承租16年與台糖協議，以每年3000萬元承租，預計期限到2022年8月29日，但台糖開出5080萬元重新招標，連續兩次都只有德安投標，但因低於底標而流標。

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德先公司表示，德安百貨將營業至6月30日，館內至營業結束都會進行出清拍賣，未來的發展動向，將視台糖是否有第三次招標及細談情況而定。

據悉，德安2009年10月正式開幕，內有大創、松青超市、大大茶樓、上閤屋等品牌入駐，但南紡購物中心開幕後生意受到影響，加上疫情問題導致誠品、Uniqlo與春水堂接連撤出，許多樓層直接封閉不開放。

許多網友得知消息後紛紛留言，「感謝德安陪伴我的歲月」、「小孩喜歡的騎士堡，曾經好幾年的週末都在那裡度過」、「我跟閨蜜聚餐也都去那裡…捨不得」、「我女兒2歲的時候德安開幕，15歲的時候結束營業，這裡好多我們的回憶」、「太可惜了！這是我大學時代常去的地方」、「同一條路上來說，南紡停車就贏很多了」。

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