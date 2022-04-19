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立陶宛國會表決通過：禁止展示「字母Z」等挺俄象徵

▲▼俄軍坦克的Z字符號。（圖／路透）

▲俄軍的Z字符號，現在被多國視為侵略的象徵。（圖／路透）

中央社維爾紐斯19日綜合外電報導

立陶宛國會今天表決通過，禁止公開展示諸如字母Z、橙色與黑色條紋相間聖喬治絲帶，以及被視為支持俄羅斯入侵烏克蘭的其他象徵。

自從俄羅斯侵烏的軍車上出現顯眼大寫字母Z後，Z就成為社群媒體以及群眾衣服上，用來表達支持俄羅斯侵烏的象徵。 而聖喬治絲帶首次出現，則是俄羅斯帝國女皇凱薩琳大帝（Catherine the Great）時期頒發的勳章綬帶，自從2014年被烏東分離主義分子用來作為支持俄羅斯的象徵後，就在俄語世界獲得關注。

立陶宛在禁止公開展示蘇聯與納粹象徵的禁令中新增條款，禁止展示「極權主義或是專制政權過去或現在用來宣揚軍事侵略、違反人道罪，以及他們所犯下戰爭罪的象徵物」。

議員同時通過罰則，個人違反規定最高可罰900歐元（約新台幣2萬8500元），企業則可罰1500歐元（約新台幣4萬7400元）。

拉脫維亞與摩爾多瓦（Moldova）先前都通過類似禁令，德國也在考量這類禁令。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）3月曾呼籲，普世禁止以政治目的使用Z，稱這象徵「俄羅斯戰爭罪行、被炸毀城市，以及成千上萬被謀殺烏克蘭人」。

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