中國外交部告訴俄羅斯：無論國際形勢如何　都將加強戰略合作

▲中國外交部副部長樂玉成強調，無論國際形勢如何 都將加強與俄羅斯的戰略合作。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

中國外交部19日發表聲明稱，無論「國際格局如何變化」，中國都將繼續加強與俄羅斯的戰略協調，這個觀點也跟中國外交部副部長樂玉成在18日，會見俄羅斯駐華大使傑尼索夫（Andrey Denisov）的時候，也表達了相同的觀點。

根據CNN報導，樂玉成表示，「不論國際風雲如何變幻，中方將一如既往同俄方加強戰略協作，實現合作共贏，攜手維護雙方共同利益，推動建設新型國際關係和人類命運共同體。」

樂玉成還強調，2022年第一季度，中俄雙邊貿易額達382億美元，增長近30％，充分顯示出兩國合作的巨大韌性和內生動力。

雙方還就烏克蘭等國際和地區問題交換了意見。但是，中國外交部沒有提供進一步的細節。

CNN分析中國立場的演變，中國官員試圖在烏克蘭戰爭中表明看似中立的立場，既不譴責俄羅斯的行動，也不排除北京可能充當推動和平的調解人的可能性，但是在入侵之前，中國宣稱和俄羅斯的盟友關係「沒有上限」。

但此後，北京一直在悄悄地與俄羅斯受到制裁打擊的經濟保持距離，並一再譴責對莫斯科的制裁，無助於解決危機。