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烏東盧甘斯克小鎮淪陷！　俄軍準備朝「烏克蘭控制重鎮」推進

▲▼烏克蘭東南部城市馬力波自3月1日起被俄軍圍困至今。（圖／路透）

▲烏克蘭東部成為接下來的重點戰場。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭方面稱，俄羅斯在頓巴斯地區的大規模進攻已經開始。法新社報導指出，位於盧甘斯克州戰前只有1.8萬居民的小鎮克爾米納（Kreminna）經過3天的戰鬥已被俄軍占領，而俄羅斯藉此繼續向西推進，朝著烏克蘭在頓巴斯的控制中心克拉莫托斯克（Kramatorsk）接近。

法新社指出，克爾米納於17日過渡到18日的一夕之間，遭到俄軍占領，這可能表明俄軍正式在烏東展開攻勢，與此同時，原有6萬多人居住的鄰近城鎮魯比日內（Rubizhne）18日也遭遇猛烈砲擊。克爾米納地方官員Oleksandr Dunets表示，當地的激戰持續3天，俄羅斯動用大量裝甲車襲擊城市，而郊區的戰鬥仍在持續中，「烏克蘭的捍衛者退到新的陣地。」

報導指出，克爾米納落入俄軍控制後，俄羅斯現在可向西，朝著主要目標克拉莫托斯克推進，克拉莫托斯克是烏克蘭控制頓巴斯區域的重鎮。烏克蘭軍隊最近幾天在俄軍展開預料中的猛攻之前，加強了頓巴斯的防禦，在通往克拉莫托斯克的道路上設置檢查哨站，並用混凝土塊與成堆的新泥土讓彎道更加難行。

此前，烏克蘭軍方表示，克爾米納有4名平民逃難時遭遇俄軍襲擊，造成車內乘客全數死亡。

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