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柴犬遭剖腹「活摘器官」！　日本變態情侶家中還有17狗

▲柴犬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲2名嫌犯一共養了18隻柴犬。圖非受害柴犬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本青森市一對情侶檔涉嫌持菜刀剖開寵物狗的腹部，並將部分器官內臟切除，遭警方依違反動物愛護管理法逮捕。經過警方調查，包含遇害的這隻柴犬，這對情侶檔一共飼養了18隻柴犬，不過目前尚無法確認兩人的犯案動機以及是否曾經對其他動物也有同樣犯行。

根據《富士新聞網》報導，嫌犯福澤重美與福本美樹子為情侶，兩人涉嫌於3月29日在女方位於青森市橫內龜井的公寓內，持菜刀剖開飼養的柴犬的腹部，並將其器官內臟的一部份挖出，行徑十分殘暴。鄰居偶然間發現兩人的惡劣行徑後，連忙向警方通報。

警方獲報後隨即趕往現場，但柴犬早已死亡，因此依違反動物愛護管理法將2名嫌犯逮捕。據悉，兩人在各自家中一共飼養了18隻的柴犬，而被逮後也坦承犯行，不過目前詳細犯案動機仍不明。

從《富士新聞網》所拍攝的畫面可以看出，福本美樹子在自己所居住的公寓大門上貼上了柴犬的貼紙，然而對外營造愛狗形象的她，私下卻是虐狗的惡劣飼主，讓人不勝唏噓。此外，遇害的柴犬為3歲的母狗。

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