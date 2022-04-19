3個月內6人接連慘死！　河邊取水慘遭鱷魚「拖入水中」生吞

▲光是1月到3月就有6人遭鱷魚攻擊致死。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

非洲國家坦尚尼亞（Tanzania）的一個村莊在短短3個月內接連發生6名村民在河邊遭鱷魚生吞的意外。據悉，這些鱷魚先是在水中埋伏，隨後咬住這些在河邊取水的村民，將他們拖下水底後再吃掉。當地居民人心惶惶，召開記者會要求政府「消滅」這些猛獸，目前政府已經介入協調。

根據《鏡報》報導，坦尚尼亞杜圖米縣（Dutumi）Kimaramisale村的一條河長期以來有兇猛的鱷魚生存於此。然而光是今年1月到3月，就已經有6名村民在河邊取水時，不幸遭到鱷魚攻擊，最後甚至被吃下肚。其中一名受害者更是村長的父親。

▲該村落的河邊經常有鱷魚出沒。（示意圖／達志影像／美聯社）



為了解決相關問題，村長日前召開記者會，並要求國家自然資源與旅遊部門應該要消滅這些鱷魚，來保障村民的安危。事實上，早在2021年就有許多村民划船渡河時，在此遭到鱷魚攻擊。當地政府目前已經介入，希望透過其他方式來保障居民安全。

儘管如此，一名當地議員卻表示，想要進入河邊通常需要獲得許可證，而政府只會在河水上漲時發放許可證，也就是說，如果是按照規定進入相關地區，根本不會看到鱷魚。

事實上，當地政府曾經企圖想要捕捉並殺害這些鱷魚，但都失敗了。目前村民已經被禁止到河邊取水。另一方面，也有人建議政府在河上建一座橋，來防止村民遭到鱷魚攻擊。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》