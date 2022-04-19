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俄軍殘暴深得他心！普丁頒總統令　表揚在布查濫殺的步兵旅

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

文／中央社

俄羅斯總統普丁今天發布總統令，褒揚被控在烏克蘭首都基輔附近犯下暴行的俄國軍隊；與此同時，俄軍大舉攻擊烏國各地，在西部城市利維夫（Lviv）造成至少7人死亡。

俄軍空襲利維夫的數小時前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）才指控在頓巴斯（Donbass）集結、似乎準備發動全面攻擊的俄羅斯大軍打算「摧毀」頓巴斯。

全球譴責俄國入侵烏克蘭，似乎讓普丁（Vladimir Putin）更孤注一擲。他今天簽署正式總統令，賦予第64摩托步兵旅（Motor Rifle Brigade）「護衛隊」（Guards）頭銜，表揚他們捍衛國土與國家利益，「大無畏的英勇、韌性與勇氣」。

▲▼烏克蘭基輔州布查（Bucha）橫屍遍野，還發現280人遭一同埋進集體墳場。（圖／路透）

▲位在基輔郊區的布查（Bucha）橫屍遍野，還發現280人遭一同埋進集體墳場。（圖／路透）

烏克蘭國防部指控這群人占領基輔市郊的布查（Bucha）時犯下戰爭罪，將部分居民的雙手反綁在背後，接著擊斃他們。

歐洲聯盟（EU）今天也譴責俄國空襲利維夫後，無差別轟炸烏克蘭平民。

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，烏東與烏南遭到「特別嚴重的攻擊」。官員說，俄軍正在轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv），造成當地3人喪命。

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