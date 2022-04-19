重型火砲支援！　美官員曝：美軍將訓練烏軍使用榴彈砲

▲ 美軍發射M777榴彈砲畫面。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯月初撤出烏克蘭北部戰線，預料將在東部發動更廣泛攻擊。美國總統拜登13日宣布，加碼對烏國提供8億美元軍援，將首次運送榴彈砲等重型火砲系統。而美國國防官員18日透露，美軍預計未來幾天內開始在烏國境外訓練烏軍使用榴彈砲，這批人員再返國訓練國內士兵。

拜登13日與烏克蘭總統澤倫斯基通話中表示，將再提供8億美元軍援，在俄國預料將對烏東進行更廣泛攻擊以前，將軍援擴大至重型武器。截至目前，美國已經派出4架運輸機運送武器，作為這波軍援的一部分。

美國一名高級國防官員18日向《路透社》表示，美軍未來幾天內將開始訓練烏克蘭「種子教官」，使用榴彈砲及雷達等新一批武器，地點在烏國境外，並由這批人員訓練在烏國境內的同袍。

此前，美國也曾訓練烏克蘭士兵操作「彈簧刀」無人機（Switchblade）。美國3月中宣布提供烏國這種致命的滯空彈藥（loitering munition），五角大廈發言人柯比（John Kirby）透露，俄國侵烏以前就有非常小批的烏克蘭士兵在美國，「我們趁他們還在美國時，為他們進行幾天的彈簧刀無人機操作訓練，這樣他們就可以回國訓練烏克蘭軍隊的其他人。」他隨後補充，受訓人員不到12人。

另一方面，俄國國防部上周宣稱，俄軍在敖德薩地區的防空系統擊落一架運送西方軍援的烏克蘭運輸機。美國官員對此則表示，目前未掌握任何證明俄方說法屬實的情報。

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