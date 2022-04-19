快訊／本土+1626「分佈21縣市」！新北583例最多　只剩金門無病例

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布新增1626例本土病例，分佈21縣市，只剩金門無病例。通報病例中，以新北583例最多，餘下2到5名分別為台北287例、桃園197例、基隆148例與花蓮74例。今日另新增2例死亡個案，除了新北市2歲男童外，另有一名90多歲男性，中症轉重症死亡。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



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指揮中心表示，今日新增之1,626例本土病例，為825例男性、801例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年4月1日至4月19日，其中包含800例為無症狀感染。個案分佈為新北市(583例)，臺北市(287例)，桃園市(197例)，基隆市(148例)，花蓮縣(74例)，高雄市(64例)，宜蘭縣(61例)，臺中市(50例)，臺南市(45例)，新竹市(27例)，新竹縣(20例)，屏東縣(17例)，苗栗縣及彰化縣(各12例)，雲林縣及臺東縣(各8例)，南投縣(4例)，嘉義縣及連江縣(各3例)，嘉義市(2例)，澎湖縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

▲4/19新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計7,777,985例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,739,719例排除)，其中37,710例確診，分別為9,889例境外移入，27,767本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計198例移除為空號。

2020年起累計856例COVID-19死亡病例，其中842例本土，個案居住縣市分布為新北市415例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。