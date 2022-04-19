60坪透天騙到手秒棄重病母！他爽玩越南搞失聯　不孝子下場慘了

▲透天厝示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名王姓男子覬覦鄭姓老母親一棟近60坪的透天厝，向罹患腎臟病的母親佯稱會照顧她、帶她看病，死後也會祭祀她，母親心想晚年終於有依靠，於是在2019年將將房產贈與給王男，不料王男變臉，對老媽不聞不問，也不帶她看病，疫情期間還跑到越南旅遊，失去聯絡，氣得老媽提告要求返還贈與的房產，橋頭地院審理後認為，當初的贈與是屬於附擔當之贈與，王男得到房產後未履行負擔，因此判王男要把房產還給老媽。

判決書指出，王姓男子是鄭姓老婦的三子，鄭姓老婦因長年工作而積勞成疾，年老體衰且罹患嚴重腎臟疾病，經常有就醫需求，王男在2019年間向老媽佯稱會照顧奉養她至百年，慫恿她將名下一間近60坪的透天厝贈與給他，老媽也向王男表示，除了養她到終老，死後還必須祭祀，王男滿口答應，老媽於是將房產過戶給兒子。

沒想到王男在房子得手後就馬上變臉，對老媽不聞不問，明知老媽獨居且罹患腎臟病必須洗腎治療，也從未協助就醫，明顯疏於照顧，去年5月、6月間，國內新冠肺炎疫情嚴重期間，王男還跑到越南旅遊，完全不顧高齡老母的死活。

鄭姓老婦氣不過，向法院提告撤銷贈與，要讓兒子返還房產，法院審理時，王男不但沒到場，也沒提出書狀作何聲明或陳述，法院於是採取一造辯論判決。

鄭姓老婦的二兒子出庭作證表示，當時媽媽有跟他說房子已經過給三弟（即王男），王男也答應說會照顧老媽一輩子、要養老媽、帶老媽看醫生，老媽死後要拜拜，連鄭姓老婦的妹妹也作證有聽到姐姐這麼說，因此認定房子是屬於附負擔贈與，而王男在獲得房子後，確有未履行贈與之負擔，因此准予撤銷贈與，王男必須把房子還給老媽媽，全案可上訴。