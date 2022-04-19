南韓解封才一天　Omicron重組病毒XE、XM雙爆首例！傳染力高10％

▲南韓民眾排隊等待接受COVID-19篩檢。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓18日正式解除近3年來的防疫社交距離、聚會人數等限制，推動與新冠共存。南韓中央防疫對策本部19日通報11萬8504例新增確診，並首度發現結合Omicron亞變種BA.1、BA.2的重組病毒「XE」與「XM」，是繼先前曾通報「XL」病例後，再次於境內出現重組病毒病例。其中，XE傳染力約比BA.2高出10％。

根據韓聯社報導，南韓19日通報2例「XE」重組病毒病例，其中1例是從英國移入，並於3月27日驗出確診。另1例則是3月30日通報的南韓本土案例。同日，南韓也通報了1例於3月27日驗出確診的「XM」重組病毒病例。

報導指出，「XE」是結合現有Omicron「BA.1」和「BA.2」亞變種，重組而成的變異病毒，根據初期分析結果，傳染例約比BA.2增加約10％。世衛組織透露，自今年1月以來，英國、美國、愛爾蘭等4國共確診了489起XE病例，此後台灣、日本、泰國等亞洲地區也陸續出現病例。截至8日為止，英國境內已累計1179例XE感染病例。

另外，「XM」重組病毒則是由Omicron「BA.1.1」與BA.2結合而成，目前尚未有與現今病毒有明顯差異的相關報告。據世衛統計，今年2月18日為止，德國、丹麥、奧地利等8個國家已通報32例XM感染病例。

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