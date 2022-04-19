美CDC更新旅遊建議！台灣仍列低風險　90國被移出「禁止旅遊」名單

▲美國疾病管制暨預防中心（CDC）將90國從「禁止旅遊」名單中移除。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情趨緩，美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示將更新全球「旅遊建議」名單，約有90國會從「四級：禁止旅遊」（Do Not Travel）名單中移除，而台灣仍維持在低風險名單內。

根據《路透社》報導，美國CDC在18日表示，隨著疫情趨緩，原先的四級旅遊警示名單將進行調整，刪除最高級的「禁止旅遊」分類，重新更名為「特殊情況／禁止旅遊」，並移除名單內的90個國家。

現在台灣仍維持在「低風險」名單內，意即美國公民欲前往旅遊之前，請先確保有接種新冠疫苗。

目前英國、法國、以色列、土耳其、澳洲、希臘、香港、義大利、日本、韓國、西班牙和俄羅斯等國家地區已調降至第三級，仍不鼓勵未接種疫苗的美國公民前往旅遊。被下調的還有瑞士、奧地利、比利時、保加利亞、智利、捷克、約旦、黎巴嫩、紐西蘭、挪威、葡萄牙、波蘭、烏拉圭和越南。

美國國務院上星期也表示，將更新全球旅遊警示，大幅縮減建議「請勿前往」的國家名單，目前全球215個國家與地區中，有120個國家被列入「四級：禁止旅遊」（Do Not Travel）名單中，包含歐洲、日本、以色列和俄羅斯。

國務院指出，調整過後「禁止旅遊」的國家與地區名單僅會剩下10％，這包含所有風險因素，不僅止於新冠肺炎疫情。

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