基輔郊區小鎮發現269具屍體！搶挖數百個新墳墓　衝擊空拍照曝光

▲烏克蘭首都基輔周圍小鎮伊爾平(Irpin)正在挖掘數百個新墳。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭首都基輔附近的小鎮伊爾平(Irpin)在俄軍撤離後,發現鎮上有71%建築物遭到摧毀,當局更在當地發現269具平民遺體,還有部分被燒到焦黑。居民也持續挖掘新的墳墓埋葬遺體,曝光的空拍畫面相當衝擊。

根據《路透社》報導,擁有6.2萬人口的小鎮伊爾平,是烏俄交戰的主要熱點之一,在俄軍撤退之後,除了鎮上71%的建物遭摧毀外,更在當地發現了269具平民的遺體。當地調查部門負責人謝爾蓋(Serhiy Panteleyev)表示,目前法醫正在調查受害者死因,因為有部分遺體被燒到焦黑。

Irpin, like many other Ukrainian cities, like Aleppo before, was kissed by the russian world.

Kiss of death.

Photo by Misha Djos pic.twitter.com/WMUgx8uKg6