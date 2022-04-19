基輔郊區小鎮發現269具屍體！搶挖數百個新墳墓　衝擊空拍照曝光

▲烏克蘭首都基輔周圍小鎮伊爾平（Irpin）正在挖掘數百個新墳。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭首都基輔附近的小鎮伊爾平（Irpin）在俄軍撤離後，發現鎮上有71％建築物遭到摧毀，當局更在當地發現269具平民遺體，還有部分被燒到焦黑。居民也持續挖掘新的墳墓埋葬遺體，曝光的空拍畫面相當衝擊。

根據《路透社》報導，擁有6.2萬人口的小鎮伊爾平，是烏俄交戰的主要熱點之一，在俄軍撤退之後，除了鎮上71％的建物遭摧毀外，更在當地發現了269具平民的遺體。當地調查部門負責人謝爾蓋（Serhiy Panteleyev）表示，目前法醫正在調查受害者死因，因為有部分遺體被燒到焦黑。

Irpin, like many other Ukrainian cities, like Aleppo before, was kissed by the russian world.

Kiss of death.

Photo by Misha Djos pic.twitter.com/WMUgx8uKg6 — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 16, 2022

從曝光的空拍畫面可以看到，伊爾平的居民正努力在郊區挖掘新的墳墓，數百個新墳一字排開的畫面相當衝擊，許多家屬正哀戚地埋葬死去的親人。謝爾蓋說，現階段已發現7個平民被槍殺的地點，但未提供更多細節。

伊爾平市長馬庫辛（Oleksandr Markushin）先前指出，根據聯合國衛星中心（UNOSAT）所拍攝的衛星圖片可以發現，伊爾平境內有115棟建築被完全摧毀、698棟嚴重損毀、187棟部分損毀，也就是說有超過71％的建築物受到戰爭波及。

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