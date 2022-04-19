疫情紅利沒了！Netflix、Disney+爆「退訂潮」　英3個月少百萬用戶

▲英國市場研究報告指出，Netflix、Disney+、Prime Video等線上影音串流服務出現退訂潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

新冠疫情導致許多國家一度實施封城、在家上班等措施，民眾長時間待在家的情況，帶動了線上影音串流服務，例如Netflix和Disney+等平台的訂閱戶激增。然而，隨著政策轉向「與新冠共存」、「回歸日常」，英國現在就出現了破紀錄的退訂潮，今年第一季取消訂閱用戶數達151萬。

根據英媒《每日郵報》報導，英國因疫情帶動的串流媒體熱潮正式結束，數據顯示，2022年的第一季度，英國家庭「取消訂閱」Disney+、Now與Apple TV+服務的帳戶達到創紀錄的150萬戶。報導稱，在能源、食品價格上漲的同時，許多家庭都想辦法減少不必要的開支，退訂家庭中超過一半都是為了「省錢」。

市場研究顧問公司Kantar的分析報告顯示，截至2022年Q1結束為止，有58％的英國家庭仍保留至少1項付費串流影音服務，共1690萬戶，然而，英國隨選視訊服務（SVoD）市場的新訂戶僅約129萬，創下歷史最低水準，而退訂戶卻有約151萬，整體而言訂閱戶數下降了21.5萬。另外，2021年Q4的退訂戶數則有104萬。

報告指出，全球前2大串流訂閱平台Netflix與亞馬遜（Amazon）的Prime Video的用戶流失率最低，因為英國成本意識較強的用戶認為這2家平台是「必備」的服務，但其他平台包含Disney+、Now TV、Discovery+與BritBox相比過去季度同期表現，都出現了大幅的用戶流失。

Netflix曾於1月表示，去年（2021年）共增加了1820萬名新會員，大約是2020年的一半，也是自2015年以來的最低點。當時Netflix預計，2022 Q1全球服務只會增加250萬新會員，面臨10多年以來最糟糕的年度開局。報導補充，用戶增長停滯令投資者感到失望，造成Netflix股價今年以來已暴跌43％。

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