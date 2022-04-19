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彭博：台灣面臨艱難抉擇！　2國極端案例曝「清零VS共存」結果

▲▼台灣疫情,口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣再度爆發本土疫情。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

本土疫情持續升溫，連日破千創下新高，曾為防疫資優生的台灣再度面臨嚴峻考驗，引起外媒關注。《彭博社》更稱，「台灣正在面臨艱難抉擇。」台灣18日新增1390例，而過去5天的單日平均也到達1176例，稍早也傳出新北確診的2歲重症童不治身亡，引發全台民眾擔憂。

指揮官陳時中12日曾表示，4月底可能會出現單日破千的確診案例，然而僅僅3天後，就達到一千大關。然而在各國都推動「與新冠共存」且陸續解封的情況下，台灣究竟會選擇繼續維持防疫強度，還是像紐西蘭一樣放寬限制，也是全球關注的焦點。

陳時中15日坦言，目前疫情規模非常大，台灣有朝一日可能會出現數萬或是數百萬的確診案例，但關鍵並不在病例數，而是在於是否能夠防止出現災難性的影響。

報導中提到，台灣透過邊境控管、口罩規定以及疫調等措施，成功抑制了多波疫情，讓半導體工廠能繼續運轉，並維持晶片的穩定出口與成長，將失業率降低至21年來的新低。儘管大多數人認為應該持續保持封鎖，但企業卻希望盡快開放邊境。事實上，約91%的美國商會成員認為，逐步開放邊境並減少旅遊限制「非常重要」。

台新證券經濟學家Winston Chiao認為，「台灣若想吸引外國投資者，開放邊境非常重要，因為外國投資客對於經濟的貢獻比旅客還大。如果要在台灣擴大或是進行新的投資，大多數人還是傾向親自來台。」不過陳時中早前曾表示，在2023年以前，即使接種3劑疫苗的旅客仍需隔離。

▲▼紐西蘭逐步解封，總理阿爾登22日表示，從12月3日將結束嚴格的疫情限制，全境將實施新的防疫生活模式。（圖／路透）

▲▼紐西蘭全面解封，而中國大陸則是實施清零政策。（圖／路透）

▲▼中國大陸疫情。（圖／路透社）

《彭博社》認為，Omicron變異株使得政府不可能完全控制新冠疫情，爆發而本土疫情的台灣也面臨了艱難的選擇。報導中舉出了2個例子，其中紐西蘭在發現封鎖限制未能抑制疫情後，選擇放棄封鎖，與新冠共存，同時提高疫苗接種率，成功降低死亡率，如今紐西蘭已經開始享受邊境開放與防疫措施放寬的好處。與此相反，中國大陸執行清零政策，堅持提高封鎖強度，每日確診數仍飆破萬例，封鎖範圍不斷加大，讓民眾苦不堪言。

根據中央流行疫情指揮中心表示，台灣2022年的確診患者有99%都是輕症或是無症狀，而這樣的情況也有助於推動與新冠共存。

台大公共衛生學院陳秀熙教授表示，「阻止台灣重新開放的最大隱患就是未接種疫苗的族群，不僅如此，第2劑疫苗的效力也在逐漸減弱。」台灣目前約有16%的12歲以上人口尚未接種過疫苗，完整接種2劑疫苗的人也不到80%。不過75歲以上的族群已經有72%接種2劑疫苗。

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