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全球每日平均2813人病歿！　降至「疫情爆發以來」最低

▲▼新冠。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情從2019年末爆發至今，全球確診數已超過5億，死亡人數更高達619萬人。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情從2019年末爆發至今，全球確診數已超過5億，死亡人數更高達619萬人，但最新數據顯示，目前全球每日病歿人數已降至疫情爆發以來最低點，過去7天平均每日死亡數為2813人，遠低於2021年1月高峰期的每日1.45萬人病歿。

根據「數據看世界」（Our World in Data）網站統計顯示，過去7天染疫死亡人數已降至2813人，這是自2020年3月28日以來最低人數，更低於2021年1月高峰期的每日平均1.45萬人，以及今年2月Omicron病毒肆虐期間的平均1.09萬人。

專家指出，新冠病毒反覆出現的累積效應、高疫苗接種率與溫和病毒株的流行，都是讓死亡率下降的原因。目前全球死亡數累積最多的是美國約98萬人，其次是巴西的66萬人，接著是印度的52萬人；亞洲病歿數最多的是印尼的15萬人。

從整體數據來看，確診死亡率最高的是祕魯，每百萬確診者中有6374人死亡，其次是保加利亞的5334人、波士尼亞與赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina）的4826人以及匈牙利的4761人。

加州醫學研究及教育機構「斯克里普斯研究所」（TSRI）所長托波爾（Eric Topol）表示，死亡率下降是一件值得慶祝的事情，目前全球78億人中已經有三分之二至少接種過1劑疫苗，加上感染獲得的極高免疫力，現在新冠病毒已經不那麼致命。

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