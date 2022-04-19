台灣何時開放國境？　財經網美曝「關鍵1條件」：確診數上升是好的

▲胡采蘋大讚，台灣在整個疫情之中，表現是全球最佳。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

本土確診每天都飆破千例，4天累計將近5000確診，雖然99％以上皆為輕症，但仍令部分民眾相當恐慌，對此，財經網美胡采蘋表示，全世界都在疫情中，台灣不可能永遠鎖國，一定會面對開放國境的一天，尤其台灣又是以貿易為主的國家，若要明年就完全開放國境，恢復正常生活，台灣至少得完成1條件。

財經網美胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」PO文，目前每天都一千多例確診，「但是重症跟新增感染數都相當低的情況下，當然確診病例再往上走是比較好的」，因為這對於台灣開放國境有很大的幫助，畢竟台灣是貿易立國、出口立國的製造大國，何時開放國境對全世界經濟都是重要的事件。

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胡采蘋指出，如果要達成20%的人都曾經染疫復原，才可以完全開放國境正常生活，「那就是460萬人」，若希望在明年達成此目標，「除以365天，每天要1.26萬人確診。如果是10%，那就是6300人」。

▲本土確診每天都飆破千例。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

她讚賞，台灣在整個疫情之中表現絕對是全球最佳，不過有非常多專家學者擔心，「太過乾淨的島嶼是否最後會面臨驟然開放，與已經群體染疫的世界接觸，而發生疫情大失控的現象」，但是台灣目前看起來並沒有這樣。

她表示，「台灣順利推高了疫苗施打率，在確診病例逐漸推高的時候，重症與死亡病例都非常低，病毒正在流感化」，也再次強調，還沒打過疫苗的人一定要快點去打，「相信台灣可以做到，我們很快可以恢復正常的生活，到世界各地旅行。當別人聽到我們來自台灣，所有人都會覺得我們很酷，我們就是來自那個世界半導體製造中心、擁有傲人經濟秩序，能團結合作，維護公眾生活的台灣。」