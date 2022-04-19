詭異畫面曝光！白衣女搖搖晃晃衝向進站火車　瞬間掉月台縫隙

▲女子突然掉入火車月台。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

阿根廷近來發生一起離奇事件，一名女子在月台等車時，突然搖搖晃晃往正在進站的火車衝過去，緊接著整個人跌進月台與火車的縫隙中，由於火車還在行進中，突如其來的事件嚇壞附近民眾，影片在網路上瘋傳。

事件發生在首都布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)的Independence Station車站，影片中可看到，火車進站時，穿著白衣的女子坎德拉(Candela)，搖搖晃晃走向火車，結果突然摔下月台，被捲進火車底下。

附近民眾目睹情況都嚇得不知所措，擔心坎德拉可能遭遇不測，沒想到火車停下後發現她竟然奇蹟生還，後來坐上輪椅被送到醫院。

坎德拉接受治療後表示，當時她是因為低血壓才會突然昏倒，「我試圖警告在我前面的人，可是後來我什麼都不記得了，包含撞向火車的事，我也不曉得為何我還活著，也想搞清楚這一切是怎麼回事」。