詭異畫面曝光！白衣女搖搖晃晃衝向進站火車　瞬間掉月台縫隙

阿根廷近來發生一起離奇事件,一名女子在月台等車時,突然搖搖晃晃往正在進站的火車衝過去,緊接著整個人跌進月台與火車的縫隙中,由於火車還在行進中,突如其來的事件嚇壞附近民眾,影片在網路上瘋傳。

事件發生在首都布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)的Independence Station車站,影片中可看到,火車進站時,穿著白衣的女子坎德拉(Candela),搖搖晃晃走向火車,結果突然摔下月台,被捲進火車底下。

附近民眾目睹情況都嚇得不知所措,擔心坎德拉可能遭遇不測,沒想到火車停下後發現她竟然奇蹟生還,後來坐上輪椅被送到醫院。

坎德拉接受治療後表示,當時她是因為低血壓才會突然昏倒,「我試圖警告在我前面的人,可是後來我什麼都不記得了,包含撞向火車的事,我也不曉得為何我還活著,也想搞清楚這一切是怎麼回事」。

A woman near Buenos Aires, Argentina, fell into the gap an oncoming train and the platform after she passed out. She miraculously survived and was taken in a wheelchair to a local hospital. pic.twitter.com/89v1IkuQ30