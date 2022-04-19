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全島99%民眾有新冠抗體！　印尼爪哇、峇里島達群體免疫

▲▼印尼疫情、新冠肺炎COVID-19、雅加達。（圖／路透）

▲印尼的爪哇島（Java）和峇里島（Bali）幾乎每個人都有新冠抗體。（圖／路透）

文／中央社

根據印尼政府委託製作的一份調查，印尼人口第一大島爪哇島及度假勝地峇里島的居民，幾乎每一位體內都有COVID-19病毒抗體，無論是因為曾經染疫或已接種過疫苗。

這份調查是3月在爪哇島（Java）和峇里島（Bali）進行，總計採樣2100人，其中爪哇島共有1億5000萬人口。結果顯示，99.2%的民眾體內已有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒抗體，較去年12月調查增加6個百分點。

與印尼衛生部合作進行調查的印尼大學（University of Indonesia）流行病學家潘度（Pandu Riono）今天告訴路透社，最新調查結果顯示，有抗體民眾的比例升高，原因是接種疫苗加強劑的人增加，民眾對COVID-19的防護力更強。

印尼2月曾因Omicron變異株入侵，COVID-19疫情急遽升溫，但此後單日新增確診數已大幅減少。印尼全國2億7000萬人口，約有60%已接種過疫苗。

潘度指出，印尼民眾有抗體的比例升高，可能是Omicron在印尼擴散速度加快放緩的原因。

去年12月對2萬2000位印尼民眾所做的調查顯示，有COVID-19抗體的比例僅86%。

印尼近期已放寬許多防疫限制，包括對外國旅客的隔離要求，以及已連續2年禁止的開齋節（Eid al-Fitr）傳統大規模民眾返鄉移動。印尼是全球最大穆斯林人口居多的國家。

從開齋節之前的兩個星期，非城市本地人就開始了回鄉的行程。穆斯林員工，司機、保母、傭人、工人……，都要放假回鄉。成千上萬的人同時上路，每一年都被報紙形容成摩西出埃及（Exodus）一樣的規模。

印尼衛生部長沙迪金（Budi Gunadi Sadikin）今天表示，政府正是參考最新調查結果，而評估認為這次開齋節「可以順利進行，不會對民眾帶來負面影響」。

印尼最新調查數字與英國接近。根據英國國家統計局（Office for National Statistics）公布的調查結果，3月中時，接近99%的英國民眾已有COVID-19病毒抗體。

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