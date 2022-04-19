小二數學考「83-37」最接近整數　答案一出全場吃驚：不是50？

▲答案為何是40？一票人百思不得其解。（圖／翻攝自汐止集團）

網搜小組／鄺郁庭報導

一題小學二年級的數學題，讓不少人想破頭，還是找不到合理解釋！有家長近日在臉書「汐止集團」貼出一道數學題，題目是「87-37」最接近哪個整數？而小朋友相減過後得到46，就圈了「50」，但答案卻是「40」。題目一出，許多人都納悶，會不會是老師改錯，不過，就有網友附上課本講義內容，點出關鍵3字。

「煩請大家幫忙解惑一下小二考題，數字46最接近多少？，答案為什麼是40而不是50？真心不懂請教。」只見題目為「估估看，答案最接近多少？」算式則是「83-37=？」底下還有3個選項「60、50、40」。可以看到小朋友將答案46算了出來後，就圈了50，被老師改錯後才圈40。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，一票人也看得一頭霧水，「要跟老師說改錯了吧」、「真心希望這題可以上新聞耶！不然我會以為老師改錯了，跟不上現在的教學阿嬤的我。」其中，就有家長點出關鍵，「因為這題是讓小孩學大約後的數，因為83接近80以80算，37接近40以40算，80-40=40。」

▲家長發文請教小二數學題。（圖／翻攝自汐止集團）

底下也有許多人跟著補充，「因為是二年級數學，以課本講解方式解題，不是我們一般理解的解題方式解題，這主要是看小孩會不會算前先抓大約數」、「此題並不是把答案相減後才估算，而是在計算之前進行『估算』，83接近80，37接近40，因此80－40＝40。這個概念也會應用在將來的『估商』概念當中，在計算前進行估計，以求得接近的結果。」

還有一位媽媽貼出課本講義內容，「這章節教的是估算數字再做運算，作業就有很多類似的題目了，其實沒有什麼好爭議的」，指出這題就是要估為80-40，小朋友如果算出46才估，就是已經有看到算式就計算的習慣，忽略了題目「估估看」的題義。

▲有家長貼出課本講義內容，指出這就是在教孩子加減估算。（圖／翻攝自汐止集團）

不過，她的小孩也有說，出題老師基本上會寬鬆地接受兩種答案。另外，她也提醒家長們，「現在一綱多本和以前的統一版本不同了，要看該版本教材內容指導孩子，才能更理解教學內容，我們爸媽也要做功課了。」