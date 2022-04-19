美大學熱門科系年薪達265萬！社會組直接砍半　逾5成畢業後轉行

▲美國有近4成的商學院、理工學院等熱門科系畢業生平均年收達9萬美元。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國一項調查發現，有近4成的商學院、理工學院等熱門科系畢業生平均年收達9萬美元（約台幣265萬元），而社會科學領域平均年收則直接砍半；且有超過一半的大學畢業生並非「學以致用」，而是從事和自己所學完全不同的工作。此外，有近7成的畢業生認為，償還高昂學貸是非常沉重的負擔，因此開始懷疑，大學學歷是否真的如此值錢。

根據高等教育訊息網站Intelligent.com調查1000名擁有4年制大學或碩士學位的25歲以上美國民眾發現，僅有46％的大學畢業生表示，他們正在從事與大學畢業科系相關的工作。

除了能否「學以致用」的問題外，最重要的還有財務問題，調查顯示，美國2020年大學畢業生的平均年薪為5萬美元，但有25％的受訪者說，他們的年收不到3萬美元（約台幣88萬元），且有約七分之一的人年收低於1萬5000美元（約台幣44萬元），而美國聯邦貧窮線是個人年收低於1萬4097美元（約台幣41.5萬元）。

大學畢業生的年收入也會因為選擇科系有所不同，調查顯示從事商業、工程、生物醫學和電腦科學的人有38％年收超過9萬美元；而社會科學、新聞傳播、教育和藝術的只有17％超過9萬美元，超過40％的人年薪低於4.5萬美元（約台幣133萬元）。

美國大學理事會（College Board）資料顯示，美國四年制私立大學2021至2022學年的平均學雜費為3萬美元（約台幣88萬元），公立大學則漲至2萬7560美元（約台幣81萬元）。

隨著高等教育成本不斷飆漲，有28％的畢業生表示，償還學貸是影響財務狀況的主因，有69％的大學畢業生對於要還學貸感到非常擔憂，更是有48％的畢業生表示，他們過著月光族的日子。