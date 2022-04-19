「火箭彈掉旁邊」下秒爆炸！她出門購物差點沒命　驚悚瞬間曝

▲ 女子提著袋子走在路上，差點遭火箭擊中。（圖／Defence of Ukraine）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰事持續逾7周，戰火摧殘之下，轟隆爆炸聲已經成為許多烏克蘭人的日常。東北部第二大城哈爾科夫（Kharkiv）就發生一起驚悚事件，一名女子提著購物袋走在路上，身旁竟突然掉下一枚火箭彈，下秒當場爆炸，現場煙霧瀰漫，驚險過程在網路上瘋傳。

Kharkiv. Two months ago, no one in Ukraine could have imagined something like this. Now it is becoming commonplace for many Ukrainians. pic.twitter.com/SNk9tDBb4F — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 17, 2022

《每日郵報》報導，烏克蘭國防部18日公開的畫面中可見，哈爾科夫一名女子雙手都提著購物袋，穿越馬路到一半時，一枚火箭彈擊中離她僅幾公尺的垃圾桶，引發爆炸，女子瞬間被火光及灰色濃煙包圍，接著她右方又發生爆炸，令她嚇得馬上蹲下，所幸她最後自己站起來離開現場。而馬路對面還有另外二名路人，都幸運逃過一劫。

烏國國防部指出，「這是哈爾科夫。二個月前沒有任何烏克蘭人能夠想像會有這種事發生，但現在，許多人已經司空見慣」，所幸影片中的事件未造成任何人死亡。

俄軍月初撤出北部戰線，軍事行動轉移至烏國東部，據報已有平民因導彈夜襲而死。烏國官員表示，全國各地的城市17日都遭到導彈攻擊。當局宣稱，哈爾科夫截至目前已有6人喪命，13人受傷，包括1名兒童。

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