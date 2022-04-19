頓巴斯為何「兵家必爭」？　2原因讓普丁放棄基輔也要奪下它

▲俄羅斯裝甲車行駛在烏克蘭東部頓內茨克地區。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基18日表示，俄軍已經展開在烏東頓巴斯（Donbas）地區的戰役，大量俄軍正聚焦在東部戰線的進攻上。然而，俄羅斯總統普丁為何寧願放棄基輔，也要拿下烏克蘭東部這個工業中心？烏軍有機會守住頓巴斯嗎？對此，英國BBC、美國CNN都刊出專文，深入分析「頓巴斯之戰」。

●頓巴斯地區是什麼？

普丁談到的頓巴斯，指的是烏克蘭古老的煤炭、鋼鐵生產區，他真正的意思是盧甘斯克（Luhansk）與頓內茨克（Donetsk）整個烏東的2大地區，範圍從南部馬力波（Mariupol）外一直延伸至北部邊境。

北約（NATO）預估俄軍欲建立一條大型陸橋，沿著頓內茨克以西的南海岸直至已被俄國兼併的克里米亞半島。英國皇家三軍聯合國防研究所的軍事專家克雷尼艾文斯（Sam Cranny-Evans）表示，關鍵在於「頓巴斯」已經被克里姆林宮認定為烏克蘭境內的俄語區，更傾向俄國。波蘭「羅昌」防衛顧問公司（Rochan Consulting）專家穆茲卡（Konrad Muzyka）說，「馬力波是烏克蘭最親俄的城市之一，俄方把這裡夷為平地讓我無法理解。」

●頓巴斯的煤炭

在整個20世紀多數時間裡，頓巴斯作為蘇聯的工業中心生產了大量煤炭，發揮巨大作用。頓巴斯這個詞本身就是頓內茨煤田（Donets Coal Basin）的合成語。哈佛大學烏克蘭研究所（Ukrainian Research Institute）助理研究員多布贊斯基（Markian Dobczansky）表示，這裡是決定蘇聯工業化節奏的地方。

鋼鐵與金屬製造業的崛起、鐵路的修建以及港市馬力波的航運業發展，使頓巴斯超越煤炭業的根基，但在蘇聯解體後的30年內經濟實力已經萎縮，現經常被比喻為美國的「鐵鏽帶」（Rust Belt）地區。

●普丁為何要奪頓巴斯？

儘管頓巴斯在1991年蘇聯解體後與烏克蘭其他地區一起獨立，但它在俄羅斯領導人的心目中仍占有一席之地。前蘇聯1921年一張著名的宣傳海報將頓巴斯稱為「俄羅斯的心臟」，此前更被認為是「新俄羅斯」（Novorossiya）帝國擴張思想的西部範圍。專家表示，普丁的世界觀中可能仍存在著這樣的歷史印象。

CNN稱，觀察人士經常暗示，普丁的宿願是重建他第一次獲提拔的蘇聯世界。美國國安會前俄羅斯事務主任馬坎朱（Anna Makanju）上月表示，普丁認為自己就像沙皇，可能獲上帝應許來控制與恢復俄羅斯帝國的榮耀。多布贊斯基說，頓巴斯之於俄羅斯帝國是重要工業支柱，若不能解放頓巴斯，就不可能達成普丁心中大願。

BBC則指出，開戰前普丁先是承認了頓巴斯2個地區的獨立地位，下一步就是照著克里米亞的劇本一樣併吞頓巴斯。若在5月9日俄羅斯紀念納粹戰敗的「勝利日」前達成目標，將為普丁帶來戰爭的象徵性成就，還能大肆慶祝。此前，盧甘斯克自稱共和國的親俄領導人已經談到，將在不久的將來舉行公投。儘管打算在戰區舉行虛假投票的想法，似乎很荒謬。

●普丁的策略為何？

BBC表示，俄軍將試圖從北部、東部與南部包圍烏克蘭軍隊。倫敦國王學院教授傑曼（Tracey German）稱，這塊領土廣大，若要控制有一定難度，不應該低估其地理複雜性，雖然俄軍未能占領第二大城哈爾科夫，但已經控制了位於通往烏東分離地區主要高速公路上的戰略重地「伊久姆」（Izyum），「因為他們大部分軍備都是透過公路與鐵路運輸的。」

俄軍接下來的目標，除了沿著M03公路上的斯拉夫揚斯克（Slovyansk），還有占領南面的火車站曾遭血洗的克拉莫托斯克（Kramatorsk）。美國智庫戰爭研究所（ISW）指出，若烏克蘭持續控制著斯拉夫揚斯克，那麼俄軍奪取頓巴斯的行動很可能會失敗。另外，俄軍也襲擊了烏克蘭控制的盧甘斯克東部數個城鎮，因為若奪下這裡就能讓俄軍向西推進，並與西北方的伊久姆俄軍匯合。

●烏克蘭軍隊守得住嗎？

戰爭之初，組成東部聯合部隊行動（JFO）的10個旅被認為是烏克蘭裝備最精良、最訓練有素的士兵。克雷尼艾文斯說，「我們目前還未能真正了解烏軍實力。」穆茲卡則表示，烏方主要目標是盡可能讓俄軍遭受重大損失，使用不對稱戰術避免更大的戰役。

烏克蘭人對於他們保衛了近十年城鎮瞭若指掌，多布贊斯基表示，軍事上而言，俄軍在頓巴斯打仗遠比在基輔、蘇梅打仗更自在，但這裡同時也是烏軍經驗最豐富、防守最嚴密的所在，「俄軍將面臨最嚴重的抵抗」。一名叫Mykyta的男子逃過了馬力波轟炸，他相信烏軍會成功反擊，「烏軍非常狡猾，我在我的城市沒有看到他們，但聽到了他們的聲音，他們非常善於偽裝。」

然而，英國國際戰略研究所（IISS）資深研究員普里（Samir Puri）卻認為，頓巴斯將與基輔、馬力波的情況相差甚遠，部分城市領土已在轟炸中被摧毀，平民也被敦促疏散，現在俄軍將企圖包圍烏克蘭東部軍隊，克里米亞也能緩解部分後勤補給問題。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）近日表示，頓巴斯之戰將讓人回憶起第二次世界大戰，有大規模的行動與演習，數千輛坦克、裝甲、飛機與大砲參與其中。

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